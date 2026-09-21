K.Maraş Türkoğlu\'nda Gavur Gölü\'nde ak darı hasadı başladı, dönümde 350-500 kg var

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Gavur Gölü havzasının sular altında kalması nedeniyle buğday yerine ekimi yapılan ak darı ürünün de hasat dönemi başladı.

Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde önemli gelir kaynaklarından biri olan ak darıda hasat dönemi başladı. Gavur Gölü çevresindeki tarım arazilerinde yetiştirilen ak darı, bu yıl özellikle su altında kalan buğday arazilerine alternatif ikinci ürün olarak ekildi.

Toprak nemine dayalı olarak yetiştirilen ak darıda dönüm başına 350 ila 500 kilogram arasında verim alınırken, ürünün kilogram fiyatı geçen yıl 35 liraya kadar çıkıyor. Hasat edildikten sonra kurutulan ak darı Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor. Ürün, kuş yemi ve gıda sektörünün yanı sıra çeşitleriyle silaj ve hayvan yemi olarak da değerlendiriliyor.

Ak darı üretimi yapan çiftçi Mustafa Polat, Gavur Gölü'nde ekim yaptıklarını söyleyerek, "Ak darı, önemli gelir kaynaklarından. Rekolte olarak da 350 ile 500 kilo arasında verim alıyoruz. Toprağın nemine dayalı bir üründür. Fiyat bazında güzel, kaliteli fiyatlar veriliyor. Beyaz altın olarak da değerlendirebiliriz. Mersin, Antep, Gaziantep, bu bölgelere tüccarlarımız aracılığıyla gönderiyoruz. Kuş yemi ve gıda üzerinde kullanılıyor. Destekleme programı alınırsa daha iyi bir gelir elde edeceğiz. Fiyatlarımız ekimlere göre değişiyor. Geçen yıl bin 600-bin 700 dönüm civarındaydı. Kilogram olarak 35 liraya kadar çıktı. Bu yıl yaklaşık olarak 7 bin 500-8 bin dönüm civarında ekim alanı oldu" dedi.

Ürünün 20'nin üzerinde çeşidi bulunduğunu da ifade eden Polat, "Arazilerimiz bu yıl su altında kaldı. Buğdaylarımızın yerine alternatif ürün olarak, ikinci ürün olarak ekim yapabiliyoruz. Tabii erken ekim yapamıyoruz. Haziran ortalarında ekim yapabiliyoruz. Su basmadığı dönemlerde Mayıs ayı itibarıyla ekim yapabiliyoruz. Yaklaşık olarak 110 ila 120 gün arasında ürünümüz meydana geliyor. 70 günlük bir süreçte kelle başak veriyor. Bir 40-50 gün süresince de kuş bekliyoruz, serçeyi bekliyoruz. Ses sistemleriyle gürültü yaparak böyle zahmetli, meşakkatli bir ürün yetiştiriyoruz. Yılda bir defa ürün alırız. Bizim burada ak darı olarak geçer. Dünya genelinde sorgun otu olarak geçer. Çeşit olarak bayağı yüksek çeşide sahip, 20'nin üzerinde çeşide sahip. Ama bizim burada tercihimiz beyaz olarak. Danelik kırmızı olarak da silajda, hayvan yeminde ekim yapabiliyoruz hayvan yeminde" diye konuştu.