K.Maraş Türkoğlu'nda Gavur Gölü'nde ak darı hasadı başladı, dönümde 350-500 kg var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

K.Maraş Türkoğlu'nda Gavur Gölü'nde ak darı hasadı başladı, dönümde 350-500 kg var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
K.Maraş Türkoğlu\'nda Gavur Gölü\'nde ak darı hasadı başladı, dönümde 350-500 kg var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkoğlu'nda Gavur Gölü havzasındaki buğday arazileri su altında kalınca ak darıda hasat dönemi açıldı. Dönüm başına 350-500 kilogram verim elde edilen ak darı, geçen yıl kilogramı 35 liraya kadar alıcı bulurken Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere bölgelere sevk ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Gavur Gölü havzasının sular altında kalması nedeniyle buğday yerine ekimi yapılan ak darı ürünün de hasat dönemi başladı.

Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde önemli gelir kaynaklarından biri olan ak darıda hasat dönemi başladı. Gavur Gölü çevresindeki tarım arazilerinde yetiştirilen ak darı, bu yıl özellikle su altında kalan buğday arazilerine alternatif ikinci ürün olarak ekildi.

Toprak nemine dayalı olarak yetiştirilen ak darıda dönüm başına 350 ila 500 kilogram arasında verim alınırken, ürünün kilogram fiyatı geçen yıl 35 liraya kadar çıkıyor. Hasat edildikten sonra kurutulan ak darı Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor. Ürün, kuş yemi ve gıda sektörünün yanı sıra çeşitleriyle silaj ve hayvan yemi olarak da değerlendiriliyor.

Ak darı üretimi yapan çiftçi Mustafa Polat, Gavur Gölü'nde ekim yaptıklarını söyleyerek, "Ak darı, önemli gelir kaynaklarından. Rekolte olarak da 350 ile 500 kilo arasında verim alıyoruz. Toprağın nemine dayalı bir üründür. Fiyat bazında güzel, kaliteli fiyatlar veriliyor. Beyaz altın olarak da değerlendirebiliriz. Mersin, Antep, Gaziantep, bu bölgelere tüccarlarımız aracılığıyla gönderiyoruz. Kuş yemi ve gıda üzerinde kullanılıyor. Destekleme programı alınırsa daha iyi bir gelir elde edeceğiz. Fiyatlarımız ekimlere göre değişiyor. Geçen yıl bin 600-bin 700 dönüm civarındaydı. Kilogram olarak 35 liraya kadar çıktı. Bu yıl yaklaşık olarak 7 bin 500-8 bin dönüm civarında ekim alanı oldu" dedi.

Ürünün 20'nin üzerinde çeşidi bulunduğunu da ifade eden Polat, "Arazilerimiz bu yıl su altında kaldı. Buğdaylarımızın yerine alternatif ürün olarak, ikinci ürün olarak ekim yapabiliyoruz. Tabii erken ekim yapamıyoruz. Haziran ortalarında ekim yapabiliyoruz. Su basmadığı dönemlerde Mayıs ayı itibarıyla ekim yapabiliyoruz. Yaklaşık olarak 110 ila 120 gün arasında ürünümüz meydana geliyor. 70 günlük bir süreçte kelle başak veriyor. Bir 40-50 gün süresince de kuş bekliyoruz, serçeyi bekliyoruz. Ses sistemleriyle gürültü yaparak böyle zahmetli, meşakkatli bir ürün yetiştiriyoruz. Yılda bir defa ürün alırız. Bizim burada ak darı olarak geçer. Dünya genelinde sorgun otu olarak geçer. Çeşit olarak bayağı yüksek çeşide sahip, 20'nin üzerinde çeşide sahip. Ama bizim burada tercihimiz beyaz olarak. Danelik kırmızı olarak da silajda, hayvan yeminde ekim yapabiliyoruz hayvan yeminde" diye konuştu.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşGaziantepEkonomiMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
09:23
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:25:49. #.0.3#
SON DAKİKA: K.Maraş Türkoğlu'nda Gavur Gölü'nde ak darı hasadı başladı, dönümde 350-500 kg var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement