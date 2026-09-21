Kabak çekirdeği hasadı Ankara Polatlı'da başladı, üretici 13 ton rekolte bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kabak çekirdeği hasadı Ankara Polatlı'da başladı, üretici 13 ton rekolte bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kabak çekirdeği hasadı Ankara Polatlı\'da başladı, üretici 13 ton rekolte bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Polatlı'da mayıs ayında ekilen kabak çekirdeğinde hasat başladı; çekirdekler kurutularak tüccar ve esnafa gönderiliyor. Üretici bu sezon yaklaşık 13 ton rekolte bekliyor ancak parayla işçi bulamıyor; 10 işçinin günlük gideri yemek ve diğer masraflar hariç 22-23 bin lira.

Ankara'da sıcak hava altında sürdürülen kabak çekirdeği hasadında üretici 13 ton rekolte beklerken, tarlada toplanan çekirdekler kurutularak sofralara ulaştırılıyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde mayıs ayında ekilen kabak çekirdeğinde hasat dönemi başladı. Tarlalarda olgunlaşan kabaklar, önce sıra haline getirilip bekletildikten sonra makinelerle toplanıyor. Ardından kabaklardan ayrıştırılan çekirdekler kurutularak tüccar ve esnafa gönderiliyor ve sofralara kadar ulaşıyor. Hasadın yoğunluğu sürerken üretici bu sezon yaklaşık 13 ton rekolte bekliyor.

"Ekeceğimiz yerden 12-13 ton rekolte bekliyoruz"

Rekolte beklentisine değinen kabak çekirdeği üreticisi Abdulkadir Kızıl, "Geçen sene rekoltemiz boldu. Bu sene biraz geceleri soğuk gitmesinden az. Rekolte 110-120 kilo kadar dönümde. Ekeceğimiz yerden 12-13 ton rekolte bekliyoruz. Burası 90 dekar kadar var" ifadelerini kullandı. Kızıl, kabak çekirdeğinin mayıs ayının 6'sından sonra ekildiğini, hasadın ise eylül ayının 10'u civarında başladığını belirterek, üretim sürecinde yoğun sulama yaptıklarını ifade etti. Kızıl, hasat sürecinde önce sıra yapma makinesiyle kabakları sıraladıklarını, yaklaşık bir hafta beklettikten sonra kabakların içinin dolmasını sağladıklarını ve ardından toplama makinesiyle hasada başladıklarını anlattı.

"Bu sıcaklarda 3 günde kurur"

Kızıl, hasat edilen kabakların depolama ve kurutma sürecini ise şöyle anlattı:

"Kirpi kabağı alır, depoya atar, depoda kırar. Çekirdeğine ayırır, ayriyeten depoya verir. Depoda olunca da ramağa dökeriz, ramaktan da çadıra dökeriz. Çadırda kuruturuz, orada da elemanlarımız var. O şekilde sezonu kapatırız. Bu sıcaklarda 3 günde kurur. Sonrasında tüccara, esnafa veriyoruz."

Üretim maliyetlerinin arttığını belirten Kızıl, kabak üretiminin hava şartlarına bağlı olduğunu belirterek, mayıs ayının 6'sında yaşanabilecek soğukların ürüne zarar vermesi halinde yeniden ekim yapılması gerektiğini söyledi. Ekim tarihinin gecikmesinin verimi düşürdüğünü ifade eden Kızıl, hasadın ekim ayının 20'sine kadar sürdüğünü dile getirdi.

"10 kişinin günlük giderleri 22-23 milyar"

İşçi konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kızıl, "Parayla işçi bulamıyoruz" dedi. 10 işçinin günlük giderinin, yemek ve diğer masrafları hariç yaklaşık 22-23 bin lira olduğunu anlatan Kızıl, gelecek sezonda mazot ve işçilik maliyetlerini azaltmaya çalışacağını belirtti. Kızıl, diğer çiftçilere de ürünlerine iyi bakmaları ve yüksek verim almaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiEkonomiPolatlıAnkaraYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
09:23
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:26:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kabak çekirdeği hasadı Ankara Polatlı'da başladı, üretici 13 ton rekolte bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement