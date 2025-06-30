Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık - Son Dakika
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Ekonomi

Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık
30.06.2025 09:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de; en düşük emekli maaşı artışı, memur zammı, enflasyonla mücadele adımları, terörle mücadele ve dış politika ile birlikte orman yangınları değerlendirilecek. Kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin zammı için yasal düzenleme gündemde. Buna göre en düşük emekli maaşı 17 bin lira seviyesine çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer alan ekonomi, emekli maaşları, enflasyon, terörle mücadele, dış politika gelişmeleri ve orman yangınları oluşturacak.

EMEKLİLERİN KÖK MAAŞI GÜNDEMDE

Toplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamasıyla düzenleme sinyalini vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını vermişti. Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söylemişti. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 17 bin TL'ye çıkabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

  • Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,
  • Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,
  • Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

Orman Yangınları, Memur zammı, Politika, Ekonomi, Kabine, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Son Mohikan:
    Geçti Borun Pazarı Artık Milyon Versenizde Nafile Oy için verilecek Zam sizin olsun.. Ha Makarnacılar Diyorlarya Onlara Uyar. 92 44 Yanıtla
  • Hüseyin Temel:
    Açlık sınırı kişi başı 42 bin TL olan ülkede verilen emekli maaşına bak arkadaş. 110 6 Yanıtla
  • Ates null:
    Sayenizde Emekli perişan 3 kuruşa muhtaç.3 kuruş vermek için aylarca bekletirsiniz,yeni maaşları aylık zamanlarına bile yetiştiremezsiniz. 89 5 Yanıtla
  • 2252:
    Çok yüksek zam. Nereye koyacaz bu kadar parayı. 77 3 Yanıtla
  • kostram:
    Kök maas kolelik sisremidir... 68 3 Yanıtla
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