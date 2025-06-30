Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer alan ekonomi, emekli maaşları, enflasyon, terörle mücadele, dış politika gelişmeleri ve orman yangınları oluşturacak.

EMEKLİLERİN KÖK MAAŞI GÜNDEMDE

Toplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamasıyla düzenleme sinyalini vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını vermişti. Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söylemişti. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 17 bin TL'ye çıkabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,

Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,

Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.