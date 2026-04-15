Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçak Eşya Operasyonları: 21,8 Milyar Lira

15.04.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümrük ekipleri, yılın ilk çeyreğinde 21,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 21,8 milyar lira değerinde kaçak eşyaya el koydu.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda başta uyuşturucu madde olmak üzere tütün ve mamulleri, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç, makine ve aksamına kadar birçok kaçak eşya ele geçirdi.

Yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen söz konusu operasyonlarla ulusal güvenliğin sağlanması ve ekonomik refahın korunması hedeflenirken bu şekildeki ticaretin ihracatçıya zarar vermesinin önüne geçildi, önemli miktarda ve değerde kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.

En fazla tutardaki eşya şubat ayında

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı ekipler, yılın ilk çeyreğinde uyuşturucudan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden araca kadar birçok ürün grubunda toplam 21,8 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu. Ele geçirilen bu eşyaların değeri ocakta 7,7 milyar lira, şubatta 9,3 milyar lira ve martta 4,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bu dönemde 3,1 milyar liralık çeşitli eşya, 1,9 milyar liralık değerli maden, 873,4 milyon liralık araç, 538,6 milyon liralık elektronik eşya, 185,2 milyon liralık tütün ve alkol, 179,3 milyon liralık makine ve aksamı, 169,8 milyon liralık gıda ele geçirildi.

Yılın ilk 3 ayında el konulan tütün mamulleri ve ilgili malzemelerin toplam değeri 69,6 milyon lira oldu. Anılan dönemde 35,6 milyon liralık tütün, 31,9 milyon liralık sigara, 1,2 milyon liralık sigara kağıdı, 643 bin liralık puroya el konuldu.

Kaçakçılıkla mücadele teknolojik altyapıyla destekleniyor

Son yıllarda gümrük kaçakçılığıyla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılırken bu alana yönelik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu doğrultuda Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Milli Araç ve Konteyner Tarama (MİLTAR) Projesi kapsamındaki teknolojilerin gümrük kapılarında çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özellikle yarı sabit, gezgin ve hayalet sistemlerle hibrit teknolojili tarama sistemleri, yapay zeka ve görüntü paylaşım ağı yazılımı, hızlandırıcı ve dedektörlerin yerli üretimi de hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:29:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.