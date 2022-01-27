Üye Girişi
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor - Son Dakika

Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

27.01.2022 11:28
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

Emlak sektöründe kaçak ya da ayakçı olarak tabir edilen emlakçılar artık belgeleri olmayanlara idari işlem uygulanacak.

Emlak sektöründe kaçak ya da ayakçı olarak tabir edilen emlakçılar artık belgeleri olmayanlara idari işlem uygulanacak. Denizli'de 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimi alan yeni emlakçılar, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle belgeli olarak çalışmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından emlakçılık mesleğine 14 Ekim 2020 tarihinden önce başlayanlar verilecek olan 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimlerinden muaf oldu. Yeni emlak ofisi açan ya da açacak olanlar 31 Mart 2021 tarihinde eğitimlerini alarak stajyer konumunda faaliyet göstermeye başladı. Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesini alma zorunluluğuyla, 100 saatlik eğitim programına katılan ve emlakçılık mesleğini tercih eden kişilerde lise mezunu olanların 12 ay, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olanların 6 ayık staj yapmasıyla 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimleri alması gereklidir. Emlak ofisinde çalışanlarında eğitim almasıyla birlikte sigortalı olması ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne emlakçının yanında çalıştığına dair bilgi verilmesi gerekmektedir.

"Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanlar ilan giremeyecekler"

Vatandaşların gayrimenkulün sahibinden hariç bir başkası gibi satılık, kiralık şeklinde cama, balkona asmaları veya sosyal platformlara ilan vermeleri hususunda 5 bin ile 50 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceğini Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Arslan belirtti. Başkan Arslan; "Yetki belgesi olmayan emlakçılar taşınmaz ticaretiyle ilgili şartları yerine getiremediğinde bazı haklardan muaf olacaklardır. Bunlardan birisi ilan sitelerine 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' olmayanlar ilan giremeyecekler. Ayrıca satılık veya kiralık olarak yetkisini almış olduğu gayrimenkullerde ilan yapamayacak. Dolayısıyla sisteme giren uygulama ile günümüzde en çok şikayet konusu olan ayakçı ve kaçak olarak tabir ettiğimiz emlakçıların önü kesilmiş olacak. Sosyal medyalarda paylaşılan satılık, kiralık ilanlarında kişiler kendi gayrimenkullerini satabilir veya kiralayabilir. Ancak bir yakını oğlu, kızı veya yeğeni tarafından eğer yetkilendirilmediyse özellikle vekaletname yoksa kira ya da satış yetkisine sahip olamayacaklar. Vatandaşlarımızın da kiralamak ya da satın almak istedikleri gayrimenkuller ile ilgili olarak hak sahibi, yetkilisi olup olmadığını dikkat etmeleri gerekir" dedi.

"Önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak"

2021 yılında eğitimler alarak stajyer konumunda faaliyet göstermeye başlayan, Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ne sahip olan Emlakçı Ahmet Boztaş; "1 Ocak 2022 tarihi itibariyle sektörümüz bambaşka bir boyut kazandı. Her önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak. Bununla ilgili seviye 4, 5 olarak belgelerimiz çıktı. Bu belgelerimizin hepsi sektördeki emlakçı arkadaşlarımız tarafından mesleğimizi icra etmek isteyenler tarafından alınma zorunluluğu getirildi. Yetki belgelerimiz odalarımız tarafından Denizli olarak öncü olduk. Eskiden bir kasa bir masa alan emlakçılık mesleğini yapabiliyordu artık bunlar gündemimizden kalktı. Mesleğimiz güzel günler için kucak açarak daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

YORUMLAR
500

Denizli, Gazete, Emlak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor - Son Dakika Ekonomi


Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Operasyon içeriden mi yapıldı? İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi yapıldı? İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
11:15 Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?
11:11 İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil
11:07 Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey'e şaşırtan kumpas!
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement