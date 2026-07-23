Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı - Son Dakika
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Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

23.07.2026 10:00
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Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ilk yarısında 63 milyar liralık kaçak mal ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk yarısında gümrüklerde yaptığı 3 bin 433 operasyonda yaklaşık 63 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ocak-haziran döneminde gümrüklerde düzenlenen operasyonlar, ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak eşyaya ilişkin bilgi verildi.

Gümrükler muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimlerince yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 433 operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu dönemde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 62 milyar 727 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Operasyonlarda 37,9 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 689 bin makine aksamı, 880 bin 365 elektrik-elektronik eşya, 4 milyon 792 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş yelpazede kaçak eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

Haziranda 22,4 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Haziran ayında yürütülen operasyonlar neticesinde de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 147 artışla 640 olayda 22 milyar 415 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el konulduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda, 25,4 ton uyuşturucu madde, 371 bin 564 tıbbi malzeme, 96 ton akaryakıt ve 278 araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar çok geniş yelpazede kaçak eşya yakalandı. Gümrükler Muhafaza ekiplerince ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı yaratarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmemektedir."

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca 2026'nın "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle, toplumun temeli olan aileyi her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı - Son Dakika

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