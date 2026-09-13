Kacır: Tekstil sektörünün dönüşümünü kararlılıkla sürdüreceğiz - Son Dakika
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Kacır: Tekstil sektörünün dönüşümünü kararlılıkla sürdüreceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak adımların kararlılıkla hayata geçirileceğini bildirdi. Kacır, 2026 yılı başından bu yana tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya alanlarında yaklaşık 1,2 milyon istihdamı koruduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimliliğini ve teknolojik yetkinliğini artıracak, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceklerini bildirdi.

Kacır, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul fuarını ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Güçlü üretim altyapısı ve ihracat kabiliyetiyle tekstil sektörünün Türkiye'nin kalkınmasına, istihdamına ve refahına önemli katkılar sunduğunu belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün rekabet gücünü korumak ve küresel pazarlardaki konumunu daha da kuvvetlendirmek amacıyla teşviklerimiz, İstihdamı Koruma Programı'mız ve sunduğumuz finansman imkanlarıyla firmalarımızı destekliyoruz. Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen, üreticilerimizin gayreti ve desteklerimizin etkisi ile 2026 yılı başından bu yana emek yoğun sektörlerimiz tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya alanlarında yaklaşık 1,2 milyon istihdamı koruduk. Önümüzdeki dönemde de tekstil sektörümüzün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimliliğini ve teknolojik yetkinliğini artıracak, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Kacır, üreten, geliştiren ve küresel ölçekte rekabet eden Türkiye için sanayinin dönüşümünü hızlandırmaya, firmaların teknoloji ve AR-GE kabiliyetlerini geliştirmeye ve nitelikli istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kacır: Tekstil sektörünün dönüşümünü kararlılıkla sürdüreceğiz - Son Dakika

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