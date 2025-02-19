Kadın Balıkçılara Destekte Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Balıkçılara Destekte Artış

Kadın Balıkçılara Destekte Artış

Samsun'da kadın balıkçılar, gemi başına destekten yüzde 35 daha fazla yararlanacak.

19.02.2025 11:19
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SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve İl Müdürü İbrahim Sağlam, küçük ölçekli balıkçı desteği kapsamında kadın balıkçıların gemi başına verilecek desteklemeden yüzde 35 daha fazlasını alacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği kapsamında, 2025 yılı destek başvuruları 19 Şubat - 18 Nisan tarihleri arasında kabul edilecek. Deniz ve iç sularda faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçıların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanan bu destek programından yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, gemi ruhsatlarının kayıtlı olduğu il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun il Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu tür destek programları, küçük ölçekli balıkçılığın ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedefliyor. Başvuru şartlarını taşıyan Küçük Ölçekli Balıklılarımızın ve gerekli belgelerle 19 Şubat - 18 Nisan tarihleri arasında, il-ilçe tarım müdürlüklerine gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamının destekleme kapsamında. Balıkçılarımıza bol bereketli sezonlar dileriz" dedi.

Kadınlar, gemi başına verilecek destekleme tutarının yüzde 35 fazlasını alacaklar

Gerekli şartları sağlayan gemilere, 2025 yılı için boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacağı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"4,99 metreye kadar olan gemilere 5 bin TL, 5-7,99 metre arası gemilere 8 bin TL, 8-9,99 metre arası gemilere 10 bin TL, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 12 bin TL ayrıca kadın balıkçılara özel destek sağlanacak. 25 Temmuz 2024 tarihli ve 8760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın, 32613 sayılı ve 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte geminin sahibi veya ortağı olan kadınlar, başvuru tarihinde sahiplik veya ortaklıklarının devam etmesi ve bizzat başvuru yapmaları halinde, gemi başına verilecek destekleme tutarının yüzde 35 fazlasını alacaklar. Ancak, belirtilen tarihten sonraki değişiklikler destekleme hakkı doğurmayacak."

Öte yandan destek programından başvuru şartları ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden veya il-ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi edinebileceği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Balıkçılık, Ekonomi, samsun, Çevre, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Balıkçılara Destekte Artış - Son Dakika

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