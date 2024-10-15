Kadın Emeğiyle Doğal Ürünler Efeler\'den Tüketiciye Ulaşıyor

Ekonomi

Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde üretilen ve belediyeye ait Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda kadın çalışanlar tarafından işlenen doğal ve sağlıklı ürünler vatandaşlarla buluşuyor.

Erişte, enginar, nar ekşisi, kestane şekeri gibi birçok lezzet, tamamen doğal yöntemlerle hazırlanarak sofralara ulaşıyor. Bu projeyle yerel tarıma destek sağlanırken, kadın emeği de ön plana çıkarılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Şubeleri, İNYA Gıda, Ege Et, Efe Bakkallar ve internet üzerinden satışa sunulan ürünler ayrıca zincir marketlerde de tüketiciyle buluşuyor. Türkiye'nin her yerine online alışverişle gönderilen ürünler, vatandaşlara sağlıklı ve doğal alternatifler sunarken yerel üreticilere de destek sağlamaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projenin hem üretici hem de tüketici için önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. Kadınların emeğiyle üretilen sağlıklı ve doğal ürünleri vatandaşlara uygun fiyatlarla sunmaktan memnun olduklarını ifade eden Başkan Yetişkin, "Bu projeyle hem kadın istihdamını destekliyor hem de Efeler'in bereketli topraklarının gücünü Türkiye'nin dört bir yanına taşıyoruz" dedi. - AYDIN