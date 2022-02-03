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Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor - Son Dakika

Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor

03.02.2022 13:45

Çalıştığı özel bankadan istifa etti, KOSGEB desteği ile atölye kurup 13 kişiye istihdam sağladı.

Çalıştığı özel bankadan istifa etti, KOSGEB desteği ile atölye kurup 13 kişiye istihdam sağladı. Kadın girişimcinin ürettiği ev dekorasyonu ürünlerine dünyanın 45 ülkesinden sipariş yağıyor.

İstanbul'da özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Gökçe Bayraktar evlilik nedeniyle işinden istifa etti ve eşinin yaşadığı Bartın'a taşındı. Evinde eşiyle birlikte boş zamanlarında hobi amaçlı olarak ev dekorasyonu ürünleri tasarlamaya başlayan Bayraktar bir süre sonra evinin spor odasını mini bir atölyeye çevirdi. Ürettiği ürünler sosyal medyada büyük beğeni kazanan ve siparişlerde almaya başlayan Bayraktar, hobi amaçlı sürdürdüğü işi ticarete dönüştürmeye karar verdi.

KOSGEB tarafından sunulan Geleneksel ve İleri Girişimcilik programlarını başarıyla tamamlayan Bayraktar aldığı eğitimlerden de faydalanarak Dekorasyon Ürünleri Atölyesi projesini hazırlayıp KOSGEB'e sundu. Projesi değerlendirilmeye ve desteklenmeye uygun bulunan Bayraktar, KOSGEB'den aldığı destek ve öz sermayesi ile 750 metrekare kapalı alanda atölyesini kurup 13 kişilik ekibiyle seri üretime başladı.

Polyester, seramik ve beton gibi hammaddeler ile vazo, saksı, obje, sunumluk ve benzeri 500'den fazla dekorasyon ürününün üretimini gerçekleştiren Bayraktar yurt içindeki ulusal ölçekli firmalardan aldığı siparişlerin yanı sıra yurt dışından da siparişler alıyor.

45'ten fazla ülkeye toptan ve mikro ihracat gerçekleştiren Bayraktar, şu anda 7'si kadın olmak üzere toplamda 13 olan istihdam kapasitesini iki katına çıkarıp daha fazla kişiye iş imkanı sağlayarak ticaret hacmini de katlamayı hedefliyor.

Bayraktar, "Kurumsal bir hayattan evlilik sebebiyle Bartın'a yerleştim. Hobi olarak eşimle birlikte akşamları evimizin müsait bir odasında heykeller, objeler, küçük saksılar yapmaya başladık. Daha sonra bunun ticarete dönüşebileceğini düşündüğüm bir iş olduğu için KOSGEB'e başvurdum. Öncelikle geleneksel ve ileri sertifikaları tamamladım. Daha sonra projemi hazırladım ve kendi şahıs şirketimi kurarak bu şekilde bu üretim fabrikasını açtım. Şu anda 13 kişiye istihdam sağlıyorum. 45'ten fazla toptan ve mikro ihracat gerçekleştiriyorum. Gittikçe büyüdüğüm için kendi tasarım heykellerimiz vazolarımız, objelerimiz olduğundan daha fazla büyümeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor
Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor

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İstihdam, Bartın, Atölye, İstifa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor - Son Dakika Ekonomi


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