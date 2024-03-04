Kadın Girişimciler Dijital Çağa Damga Vuracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan, analitik düşünüp, verilerle karar alan kadınların dijital çağa da damgasını vuracaklarını söyledi.
"Dijital Dünya Kadınları 2024" etkinliği, "Girişimci-Güçlü-Lider" ana temasıyla Ankara TEKMER UP'ta gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılışında konuşan Öztürk, yaptıkları projelerle kadınlara 81 bir ilde dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.
Öztürk, ülkedeki kadın potansiyelinin değerlendirilmemiş bir cevher olduğunun altını çizerek, "Ama bu potansiyelin petrol dışında bir güneş enerjisine benzediğini düşünüyorum. Bu büyük enerjiyi ortaya çıkarmak için ağaç kesmeye, toprak delmeye, çevreyi kirletmeye hiç gerek yok. Bu enerji toplumda her yerde." dedi.
Başarı hikayesi için kadınları sadece iş hayatına katmanın yeterli olmadığına dikkati çeken Öztürk, teknoloji altyapısı güçlü, katma değeri yüksek ürünler ihraç edebilen, dışa daha az bağımlı, uluslararası güçlü markalara sahip bir ekonomi için kadınlar olarak var gücüyle çalışmaları gerektiğini anlattı.
Kadınlar olarak, geleceği şekillendiren projelerde yer alarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ve birbirlerine ilham vererek daha güçlü ve kapsayıcı bir dijital dünya inşa etme kararlılığında olduklarına işaret eden Öztürk, iş dünyasında kadın liderlerin varlığının önemli bir dönüşümü tetiklediğini belirtti.
Yöneticilerinin çoğunu kadınların oluşturduğu şirketlerde karlılık oranının yüzde 34 daha fazla olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan, analitik düşünüp, verilerle karar alan kadınlar hiç kuşkusuz dijital çağa da damgasını vuracaklar." diye konuştu.
"Çocuklarımız, eğitime başladığı andan itibaren teknolojiye yönlendirilmeli"
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de teknolojideki değişimin kadınlara tanıdığı fırsatlara değinerek, "Özellikle STK'lerin ve devletin, çocuklarımızı eğitime başladığı andan itibaren teknolojiye yönlendirmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.
Aktepe, iş hayatında kadınlar daha görünür olmaları gerektiğini belirterek, "Ülkemizin buna ihtiyacı var. Ekonomik olarak gelişmek istiyorsak buna ihtiyacımız var." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de dünyanın yönünü çevirdiği dijital sahanın, Bakanlık olarak kendilerinin de ilgi alanında olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Kadın Girişimciler Dijital Çağa Damga Vuracak - Son Dakika
Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının fiyatının serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL'yi geçtiğini belirtti. Özcan, kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artış olduğunu ve market fiyatları ile üretim maliyetleri arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Özcan, marketlerdeki kuru kayısı fiyatlarının 800 ila bin TL arasında olduğunu ifade etti ve daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.
Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre Çin, ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı olarak görülmektedir. Çin pazarının hayati önemi vurgulanırken, ABD'li işletmelerin Çin'e olan iyimserlikleri artmaktadır. Çin, ABD'li şirketlerin yatırım yapmak için ilk tercihleri arasında yer almaktadır ve ikili ilişkilerde olumlu bir eğilim gözlenmektedir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'ya ticaret heyeti programı düzenledi. BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Bursalı firmalar Litvanya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Vilnius'ta düzenlenen ikili iş görüşmeleri ve Türkiye-Litvanya İş Forumu'na katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalara rehber olacaklarını ifade etti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan bir taşeron firmanın işçileri, 3 aydır maaş alamadıklarını ve zor durumda olduklarını yetkililere bildirdi. İşçiler, maaşlarını alamadıkları için kredi kartı ve borçlarını ödeyemediklerini, hatta evlerine ekmek alacak paralarının bile olmadığını ifade etti. İşçiler, sorunlarının çözümü için ilgili mercilerden destek beklediklerini belirtti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bitlis'e yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Ahlat Belediyesinin İYİ Parti yönetimi altında olduğunu belirtti. Zorlu, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ve öğretmen atamalarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Zorlu, İYİ Parti'nin milletle bütünleşerek seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağını vurguladı.
Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşerek, ticari ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, kültür, eğitim, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda ortak eylemler belirledi. İki ülke arasında birçok projenin faaliyete geçirildiğini ve işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini aktaran Bektenov, Kazakistan ile Rusya'nın stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?