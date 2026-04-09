Denizli'nin üreten kadınları dijital dünyada markalaşıyor

09.04.2026 15:34  Güncelleme: 15:38
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Trendyol ve GEKA iş birliğiyle 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' projesi çerçevesinde kadın girişimciler için yeni bir eğitim serisi düzenliyor. Eğitim programı, kadın girişimcilerin dijital pazarlarda başarılı olmalarını hedefliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Trendyol ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle yürütülen "Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu" projesi, kadın girişimcileri dijital pazarlara hazırlayacak yeni eğitim serisiyle devam ediyor. Proje, kadın emeğinin sadece yerel düzeyde kalmamasını, profesyonel markalaşma ve e-ticaret stratejileriyle küresel ölçekte değer bulmasını hedefliyor.

14 Nisan 2026 Salı günü Denizli Büyükşehir Belediyesi (DBB) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan eğitim programı, alanında uzman isimleri kadın girişimcilerle buluşturacak. İki ana oturumdan oluşacak ve kadın girişimcilerin dijital dünyadaki en büyük ihtiyaçlarına odaklanacak eğitimde, teorik bilgilerin ötesinde doğrudan satışa dönüşen stratejik bir yol haritası sunulacak. Katılımcılar, markalarını nasıl konumlandıracaklarını, dijital pazaryerlerinde satış stratejilerini ve operasyonel süreçlerin uçtan uca yönetimini öğrenme fırsatı bulabilecek.

Markalaşma yolculuğu, satış ve teslimat süreçleri anlatılacak

Günün ilk oturumu saat 09.00-11.30 arasında Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanı İrfan Sezgin'in sunumuyla "Güçlü Kadınlar, Güçlü Markalar: Hikayeni Değere Dönüştür" başlıklı markalaşma eğitimi olacak. Ardından saat 11.45-13.30 arasında Trendyol İş Geliştirme Müdürü Nuri Erdoğan tarafından verilecek olan ve satıştan teslimata kadar tüm süreci kapsayan "Kadın Girişimcinin Dijital Yol Haritası: Satıştan Teslimata" konulu e-ticaret eğitimi gerçekleştirilecek.

Başvurular çevrimiçi olarak yapılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim tüm kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına ücretsiz olarak sunulacak. Eğitime katılmak isteyen kadın girişimciler başvurularını www.denizli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
