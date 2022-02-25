Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimlerine başlandı - Son Dakika
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Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimlerine başlandı

25.02.2022 12:00
Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimlerine başlandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Akbank iş birliğiyle kadın girişimcilere ücretsiz vereceği E-Ticaret Eğitimi (e-KOBİ) başladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Akbank iş birliğiyle kadın girişimcilere ücretsiz vereceği E-Ticaret Eğitimi (e-KOBİ) başladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, programa yönelik açılış toplantısına, ASO, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Akbank yöneticileri katıldı.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta yeterli oranda yer alması hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ulaşabildiğimiz her kadına elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Kadın girişimcilerimizin niceliksel, niteliksel olarak yükselmesi, çağımızın gelişmelerine ayak uydurup dijital pazarlama ve yeni pazar yerleri bulma konularında başarılı olabilmeleri için başlayan eğitimlerimiz 4 Mart'ta son bulacak." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge Akkız da EXPORT Akademi programıyla devlet tarafından ihracatçılara sunulan destekler ile nasıl ihracat yapabilecekleri gibi konularda hizmet verdiklerini ifade ederek, "2 yıl önce başladığımız programın meyvelerini bugün alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit de dünyada kadın girişimciliğinin tanıtılması üzerine çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kadın girişimcilere banka işlemlerinde avantaj sağlanacak

KOBİ eğitimlerinin sonunda Ankaralı kadın girişimcilere Akbank şu avantajları sağlayacak:

"Tahsis ücreti ve kullandırım komisyonu muafiyeti sunularak 3 ay ödemesiz dönemli, avantajlı faiz oranıyla 1 milyon liraya kadar KGF teminatlı taksitli ticari kredi, uygun oranlarla POS, yeni ticari kredi kartı alanlara 1000 lira chip-para fırsatı, 30 gün '0' faizli Artı Para, 1 yıl boyunca 100 para transferi (havale+EFT) ve çek işlemlerinde muafiyet, yüzde 1 komisyon ile teminat mektubu, özel bütçeli maaş teklifi, 1 yıllık Propars '3 yerel pazaryeri' üyeliği, 1 yıllık Paraşüt üyeliği, 1 yıllık Usersdot datadot üyeliği."

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Ankara Sanayi Odası, Hakan Binbaşgil, E ticaret, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimlerine başlandı - Son Dakika


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