Kadın Girişimcileri Destekleme Buluşması

Samsun'da "Ticaretin Kadınları Buluşması"

Kadın girişimciliğine destek, finansa ve pazara erişim konuları ele alındı

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Ticaretin Kadınları Buluşması"nda kadın girişimciliğine destek, finansa ve pazara erişim konuları ele alındı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetleri yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu ev sahipliğinde, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği tarafından kadın girişimciliğini desteklemek, finansa ve pazara erişim konularında bilgi ve fırsatların paylaşılması amacıyla "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği düzenlendi. Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, dernek temsilcileri, girişimciler konuşmacı olarak yer aldı.

"Kadınların ekonomik gelecek inşa etmelerine destek olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

İlk olarak konuşmasını yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Güzin İlker, "Bugün Karadeniz'in yükselen şehirlerinden biri olan Samsun'da kadın girişimcilerimizle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Samsun; sanayisi, lojistiği, tarımı ve girişimcilik potansiyeliyle bölgenin ekonomik lokomotiflerinden biri. Kadın girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ticarette daha aktif rol almaları için sunduğumuz bu buluşmalar, aynı zamanda onların birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanıyan güçlü bir paylaşım zemini oluşturuyor. KAGİDER olarak; kadınların finansal okuryazarlığını geliştirmek, kamu ihalelerine erişimlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmelerine destek olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"Kadınların en büyük sorunu finansmana erişimdir"

Akabinde konuşan Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Şehnaz Dereli, "Milli Mücadele'de bu kadar rol sahibi bir şehir, sanayi, girişimcilik ve ticaret anlamında nerede? Samsun, kadın girişimciliği anlamında Türkiye ortalamasının biraz altındadır. Tüm istihdam olarak söylüyorum. Türkiye'de yüzde 37'ler civarında ama Samsun'da maalesef bu yüzde 33'lerdedir. İş gücüne katılım anlamında yüzde 54'ler gibi bir rakamdayız ama ücretli çalışan kadın oranı ile işveren kadın ve kendi işinde çalışan kadın arasında inanılmaz bir uçurum var. Samsun'un en büyük eksiği mücadele veren kadınların çoğalmasıdır. Kadınların en büyük sorunu finansmana erişimdir. Erişmememizin sebebi bir iş kuracaksınız, kredi çekecekseniz sizden istedikleri şey teminattır. Kadınların teminat noktasında çok ciddi sıkıntıları var. Ataerkil aileden gelen yapı ile edinilen varlıklar erkek egemenliğindedir" diye konuştu.

"Bugünkü buluşmanın en güçlü yanı, kurduğu dayanışma iklimi"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise "Kadınların ekonomik hayata tam, eşit ve etkin katılımı; sadece bireysel hak ve özgürlüklerin bir gereği değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal refahın da temel şartıdır. Bu yüzden bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sadece bir toplantı değil; bir farkındalık ve dönüşüm adımıdır. Kadınlar bugün tarımdan sanayiye, teknolojiden hizmet sektörüne kadar ekonominin her alanında varlık gösteriyor. Ancak bu varlığı daha görünür kılmak, sesimizi daha gür çıkarmak ve etkimizi artırmak için daha fazla iş birliğine, daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. İşte tam da bu nedenle bugün buradayız: Bilgi paylaşmak, ortak akıl üretmek ve birbirimize cesaret vermek için. TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz. Samsun'daki potansiyeli ve kadınların üretim gücünü çok iyi biliyor; bu gücün daha da gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaktan geri durmuyoruz. Elbette bu yolculuk kolay değil. Kadın girişimciler pek çok yapısal ve toplumsal engelle karşı karşıya. Finansmana erişimden pazarlama kanallarına, bilgiye ulaşmaktan destek mekanizmalarına kadar birçok başlıkta hala iyileştirmeye ihtiyaç var. Buna bir de zaman yönetimi, ailevi sorumluluklar ve toplumsal önyargılar gibi bireysel yükler eklendiğinde, kadın girişimcinin yükü gerçekten ağırlaşıyor. Ama biliyoruz ki bu yük ancak birlikte hafifler. ve bugün burada oluşturduğumuz bu birliktelik, bu buluşma; işte bu nedenle çok kıymetli. Bugün gerçekleştirdiğimiz programda, finansal kaynaklara erişim, kamu destekleri, satın alma süreçlerine kadın girişimcilerin nasıl daha fazla dahil olabileceği gibi çok kritik ve ihtiyaç duyulan başlıklar ele alınacak. Yani doğrudan uygulamaya dönük, sahada karşılığı olan, işimize yarayacak bilgileri birlikte dinleyecek, değerlendirecek ve güçleneceğiz. Programın akışı içerisinde bu kez bireysel başarı hikayelerine yer verilmeyecek olabilir; ancak ben inanıyorum ki burada bulunan her bir kadının kendi başına zaten bir başarı hikayesi var. Belki sahnede anlatılmayacak ama bakışlarında, kararlılığında, buraya gelme iradesinde bu hikayeler zaten gizli. ve biz bu hikayelerin çoğalması için buradayız. Bana göre bugünkü buluşmanın en güçlü yanı, kurduğu dayanışma iklimi. Çünkü her zaman söylüyoruz: Kadın kadının rakibi değil; yol arkadaşıdır. Bizler burada sadece iş konuşmuyoruz. Aynı zamanda birbirimizin emeğini, azmini ve hayallerini konuşuyoruz. Birbirimize "yalnız değilsin" diyoruz. Birbirimize 'senin yolculuğun bana da ilham veriyor' diyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program yapılan sunumlarla devam etti.