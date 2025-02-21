Kadın Girişimciliği Destekleyen Yeni Kriterler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Girişimciliği Destekleyen Yeni Kriterler

Kadın Girişimciliği Destekleyen Yeni Kriterler

KAİSDER, TSE K 645 kriterlerini değerlendirerek kadın girişimciliği destekleyen belgelendirme sürecini tartıştı.

21.02.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), 'TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri'ni değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri; kadınların sahip olduğu, kadınların liderliğindeki veya kadınların yönettiği işletmeler gibi kadın girişimciliği ile işletmelerin ortak tanımlarını ve söz konusu işletmelerin mülkiyet, yönetim ve kontrolünün kadın girişimcilerde olduğunun belirlenmesine yönelik hususları kapsıyor. KAİSDER, söz konusu kriterler kapsamında 'toplumsal cinsiyet eğitimi' veren sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bu eğitimlere hız veren KAİSDER'in iş yerlerinde verdiği eğitimlerle ilgili sertifikalar, resmi belge niteliği taşıyor. TSE Ankara Hizmet Veri Belgelendirme Müdürü Kürşat Bacanlı'nın katıldığı çalıştayda, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek belgelendirme kriterlerinin maddeleri münazara edildi ve öneriler geliştirildi. Çalıştayda, Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Müge Yaşar Eliuz Kum da katılımcıları; belge sahibi olan ve ihracatını artırmayı hedefleyen kadınlara pazar araştırma desteğinde yüzde 20 ek destek sağlandığını hatırlatarak bu konuda ek avantajlar üzerinde çalışıldığı konusunda bilgilendirdi.

KAİSDER üyeleri kriterlere değerlendirmeleriyle katkıda bulundu

KAİSDER üyelerinin toplantı öncesinde içerik konusunda ön hazırlık yaparak katıldığı toplantıda Kürşat Bacanlı, belgelendirme süreci hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi ve belgenin sağlayacağı avantajları detaylı şekilde aktardı. KAİSDER üyeleri, mevcut kriterler ve puanlama sistemi üzerine değerlendirmelerde bulunarak, düzenleme ve güncelleme önerilerini dile getirdi. Üyeler, düzenlenen anketlerle, kadın girişimcilerle ilgili mevcut durumun analizini yaparken, getirilecek kriterlerin iyileştirilmesine yönelik somut önerilerini paylaştılar.

Kriterleri yerine getirebilen firmaların aldığı 'Kadın girişimcilik belgesi' finansa erişimde avantaj sağlarken yapılacak iş birlikleri ile devletin farklı uygulamalarında da yeni avantajlar sunuyor. Kadın Girişimcilik Belgesi alan firmalar için devletin diğer birimleri ile de muhtemel avantajlar için istişare toplantıları yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, İhracat, Ekonomi, Finans, ankara, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciliği Destekleyen Yeni Kriterler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciliği Destekleyen Yeni Kriterler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.