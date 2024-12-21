Kadın Girişimciliği İçin Yeni Program Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciliği İçin Yeni Program Başladı

Kadın Girişimciliği İçin Yeni Program Başladı

KUZKA, TR82 Bölgesi'nde kadın girişimcilerin yönetim becerilerini geliştirmek için program başlattı.

21.12.2024 10:09
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TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin işletme yönetim beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler "Gücüm Emeğim Kadın Girişimciliği Programı" başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024-2025 dönemi için belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, (KUZKA) TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin işletme yönetim beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla "Gücüm Emeğim Kadın Girişimciliği Programı" başlatıldı. Program kapsamında sağlanan destekle, Kastamonu Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri desteği sağlandı.

Hedef kadın girişimcilerin yönetim becerilerini geliştirmek

Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren kadın girişimcilere sağlanan destek çerçevesinde ilk olarak, alanında uzman kişiler tarafından işletmeler temel düzeyde analiz edilerek, sunmuş oldukları ürün ve hizmetler incelendi. Firma analizi sonrasında, muhasebe ve finans başta olmak üzere pazarlama, stratejik yönetim, bütçeleme ve markalaşma gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verildi. Eğitimlerin ardın da firmalara, hedef pazarlara erişim, ihracat potansiyeli ve dağıtım kanalları gibi konularda alanında deneyimli profesyoneller tarafından danışmanlık hizmetleri sunuldu.

KUZKA tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık desteklerinden, Kastamonu Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren farklı sektörlerden 3 farklı kadın girişimci yararlandı.

Yönetim danışmanlık desteğiyle KUZKA, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların ilerleyen dönemde amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi, planlanan büyümenin sağlanması, yeni yatırımların gerçekleşmesi ve istihdam potansiyelinin artırılmasını hedefliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciliği İçin Yeni Program Başladı - Son Dakika

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