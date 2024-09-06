Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan Medical Point Gaziantep'te

Ekonomi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosunda göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan'ı dahil etti.

Bulgan'ın uzmanlık alanları arasında; gebelik takibi, genital estetik operasyonlar, laparoskopik operasyonlar, normal müdahaleli doğum, epidural doğum (prenses doğum), sezaryen doğum, riskli gebelikler, idrar kaçırma ameliyatları, infertilite, miyom ve rahim alma operasyonları bulunuyor.