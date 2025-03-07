Kadın İstihdamında Yeni Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın İstihdamında Yeni Rekor

2024'te işe yerleşen 1.5 milyon vatandaştan %38.2'si kadın. 'İş Pozitif' ile 950 bin kadın işe yerleşti.

07.03.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında işe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşımızın 556 bini yani yüzde 38,2'si kadındır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 'TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Dünya Kadınlar Günü' toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, kadınların çalışma hayatındaki yeri ve önemine dikkati çekildi.

"'İş Pozitif' projesiyle 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesi sağlandı"

Program çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, çalışma hayatında kadınların aklına, fikrine ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kadın istihdamını artırma ve nitelikli işgücü hedeflerine yönelik olarak, yürüttükleri program ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Işıkhan, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Teşrifleri ile 'İş Pozitif'i geçen yıl hayata geçirdik. Bu projeyle, 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesine aracılık ettik. İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne (KİPAP) katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği sunuyoruz. İşverenlere her kadın işçi için, en fazla 3 ay; aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"İşe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşın 556 bini kadın"

Aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlendiğini hatırlatan Işıkhan, "Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda; programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif işgücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2024 yılında işe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşımızın 556 bini yani yüzde 38,2'si kadındır. Sizlerle paylaştığım bu rakamlar bize, hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini, hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir" şeklinde konuştu

"Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmakta"

Işıkhan, kadınların gösterdiği gayrete gereken değeri; istihdam, nitelikli işgücü ve sosyal güvenlik hizmetleriyle kadınlara yönelik özel olarak politikalar geliştirerek verdiklerini işaret ederek, "Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmaktadır. Ölüm aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına; evlenme ödeneği ödenmektedir. Ayrıca, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Doğum yapan sigortalı annelere, emzirme ödeneği ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' kapsamında kurs açan, işbaşı eğitim başlatan ve istihdama katkı sağlayan 13 ilin Kadın Girişimci Kurulu Başkanına plaket takdimi gerçekleştirildi. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın İstihdamında Yeni Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı

21:11 Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
20:50 MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
20:50 Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
20:10 Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
19:02 Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
09:42 Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
09:41 Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
09:31 Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
09:26 Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
09:16 Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
08:48 Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 00:34:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın İstihdamında Yeni Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.