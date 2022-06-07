"Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı" Dijital Dönüşümünü Tamamladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Visa iş birliğinde hayata geçirilen, "Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı"nın ilk yıl etki sonuçlarına göre, kadın kooperatiflerinin yüzde 86'sının satışları arttı. Bu kooperatiflerin yüzde 93'ü yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. Programın ilk yılının sonunda 14 kooperatifin tamamı online ticaret, dijital pazaryerinde satış ve web sitesi altyapısına kavuştu.

UNDP, Habitat Derneği ve Visa'nın, "Paramı Yönetebiliyorum" finansal okuryazarlık projesi kapsamında 2021 yılının başında başlattığı "Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı"nın ilk yıl sonuçları açıklandı.

KADIN OOPERATİFLERİNİN YÜZDE 86'SI SATIŞLARINI ARTIRDI

Programa ilişkin gerçekleştirilen sosyal etki araştırmasına göre, kadın kooperatiflerinin yüzde 86'sı satışlarında artış kaydettiğini, yüzde 93'ü ise yeni iş birlikleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'na yapılan her 1 liralık yatırım, 2 katı sosyal getiri yarattı.

Projeye destek veren firmaların yöneticileri 1 yıllık veriler kapsamında programı değerlendirdi. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Habitat Derneği Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, kadın kooperatiflerinin ticarete etkilerini anlattı.

"KADIN KOOPERATİFLERİNİN YÜZDE 76'SI PROGRAM SAYESİNDE E-TİCARETE BAŞLADI"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, hem kadınların güçlenmesi hem de küçük işletmelerin dijitalleşerek ekonomiye dahil olabilmeleri için pek çok projeyi aynı anda yürüttüklerini söyledi. Tezel, şunları kaydetti:

"Program sonucunda kooperatiflerin tümünün ticaret altyapısını dijitalleştirmiş olmasını, yüzde 100 başarı olarak nitelendiriyoruz. Kadın kooperatiflerinin yüzde 76'sının program sayesinde e-ticarete başlaması, yüzde 71'inin satış kanallarını çeşitlendirebilmesi ve yüzde 47'sinin ihracatı hedeflemesi yaptığımız işin ne kadar katma değerli olduğunu ortaya koyuyor.Dijitalleşme desteği verdiğimiz kooperatiflerden 'Dünyamız değişti', '3 senede gideceğimiz yolu 1 senede aldık', 'Online siparişe başlayınca yurt dışına satışa başladık', 'Bereketimiz arttı' gibi sözleri duymak projenin bundan sonrası için de bizleri çok yüreklendiriyor. Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı ile dijitalleşme yolunda üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz."

"KOOPERATİFLERİN ÜRÜNLERİ İÇİN PAZAR BULMADA ZORLUK ÇEKİLİYOR"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise "Kooperatifler, Türkiye'de kadınların ekonomiye düşük katılım oranına çözüm bulmak için ilgi çekici bir fırsat sunuyor. Ancak sıklıkla kooperatiflerin ürünleri için pazar bulmada zorluk çektiklerini görüyoruz. Bu nedenle daha geniş bir pazar yerine ulaşmak için dijital araçların nasıl kullanılabileceği konusunda kendilerine tam zamanında destek sağlayabilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"19 İLDEN 26 KADIN KOOPERATİFİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Habitat Derneği Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı kapsamında yeni döneminde 12 kadın kooperatifi olmak üzere toplamda 19 ilden 26 kadın kooperatifini destekleyeceğiz. Kadın kooperatiflerinin bin bir emekle ürettikleri el emeği ürünlerinin dijitalde pazarlanarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşması hikayelerini dinlemek bir kez daha yaptığımız projenin ne kadar anlamlı olduğunu bizlere hatırlattı" dedi.

EMEKTEN SEPETE KADIN KOOPERATİFLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR?

Türkiye'de 13 yıldır yürütülen, 2 milyona yakın kişiye ulaşan "Paramı Yönetebiliyorum" projesi kapsamında gerçekleştirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı, kadın kooperatiflerinin finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik alanında farkındalıklarını artırma ve bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Kooperatiflere dijitalleşme başlığı altında web sitesi kurulumu, ödeme altyapısının oluşturulması, marka oluşturma, lojistik gibi e-ticaretin tüm bileşenleri konusunda eğitim ve destek sağlanıyor. Her kooperatife bilgisayar hibe ediliyor ve e-ticaret altyapılarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Kooperatiflerin dijital pazaryerlerinde tanıtım ve görünürlük faaliyetleri desteklenerek sosyal medya üzerinden etkin iletişime başlamaları sağlanıyor. Programa dahil olan 26 kooperatif Türkiye'nin dört bir yanındaki 19 ilden geliyor. Kooperatiflerin yüzde 93'ü daha önce böyle bir programa dahil olmadıklarını belirtiyor. Kooperatifler ağırlıklı olarak gıda, hediyelik eşya, tekstil ve daha pek çok alanda ürünler üretiyorlar.