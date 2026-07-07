Kadın Kooperatifleri Isparta'da Haşhaş Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Kadın Kooperatifleri Isparta'da Haşhaş Hasadı Yaptı

Kadın Kooperatifleri Isparta\'da Haşhaş Hasadı Yaptı
07.07.2026 14:52
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Tarımda Kadın Girişimi Kooperatifi, Isparta'da haşhaş hasadına katılıp kadınları bir araya getirdi.

Merkezi Kuşadası'nda bulunan Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Isparta Şarkikaraağaç 'ta haşhaş hasadına katılıp, haşhaş ezme atölyelerinde yapılan çalışmaları takip ettiler.

Haşhaşın katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, coğrafi işaret çalışmaları, kırsal turizm, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konularının da değerlendirildiği programın amacının farklı şehirlerde yaşayan üretici kadınların ortak projelerde buluşturmak olduğu belirtildi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Tarımda Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, Tarımda Kadın Kooperatifinin Kuşadası merkezli bir kadın girişimi olarak kurulduğunu, bugün ise başta Aydın ve Kuşadası olmak üzere Isparta ve Türkiye'nin farklı illerindeki ortaklarıyla ulusal ölçekte faaliyet gösteren güçlü bir kadın üretim ağına dönüştüğünü söyledi. Şerifoğlu, kooperatifin temel amacının farklı şehirlerde yaşayan üretici kadınları ortak projelerde buluşturmak olduğunu belirterek "Tarımda Kadın Kooperatifi olarak biz yalnızca bir ilin değil, Anadolu'nun üretici kadınlarını aynı çatı altında buluşturan bir dayanışma hareketiyiz. Kuşadası'nda başlayan bu yolculuk bugün Isparta başta olmak üzere farklı illerdeki ortaklarımızla büyümeye devam ediyor. Yerel değerleri koruyan, kadın emeğini ekonomik değere dönüştüren ve kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri ülkemizin dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz" dedi.

KOOP-DES Programı kapsamında sağlanan destekle Isparta'da kurulan haşhaş işleme atölyesinin bugün 16 ortakla faaliyet gösterdiğini kaydeden Şerifoğlu, hedeflerinin ortak sayısını artırmak, haşhaşı yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek ve kadın girişimciliğinin örnek üretim merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Isparta, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Kooperatifleri Isparta'da Haşhaş Hasadı Yaptı - Son Dakika

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