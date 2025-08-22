Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Projesi ile İkiz Dönüşümün Öncüleri Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Projesi ile İkiz Dönüşümün Öncüleri Yetişiyor

Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Projesi ile İkiz Dönüşümün Öncüleri Yetişiyor
22.08.2025 10:46  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan 'Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu' projesi, kadın mühendislerin sanayi ve teknoloji alanında eğitim alarak bölgesel dönüşüme katkı sağlayacak. Eğitim programında Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konularında bilgiler edinen kursiyerler, çeşitli firmalarda istihdam edilmeye başlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen "Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu" programı ile yetişen kursiyerler, bölgesel sanayide ikiz dönüşümün öncüleri olacak.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve projede yer alan kadın mühendislerle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı teması olarak belirlediği "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" çerçevesinde başlatılan proje; OKA koordinasyonunda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle yürütülüyor. Programda yer alan 15 kadın mühendis, Endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında eğitim aldı.

Dört hafta teorik eğitimin ardından 10 hafta saha uygulaması gerçekleştiren kursiyerler, Orta Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren beş firmada dönüşüm projelerine aktif şekilde katıldı. Program devam ederken dört kadın mühendis çeşitli firmalarda istihdam edildi. Projenin ilerleyen aşamalarında kursiyerler, organize sanayi bölgelerinde yapılacak ziyaretlerde yalın üretim bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunacak ve işletmelerin Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizleri (YODA) çalışmalarında görev alacak.

Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu kapsamında edinilen bilgi ve deneyimlerin kalıcı hale gelmesi için kursiyerlere, istihdam sürecinde Samsun Valiliği, OKA, OSB müdürlükleri ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından mentorluk ve yönlendirme desteği sağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Projesi ile İkiz Dönüşümün Öncüleri Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:49:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Projesi ile İkiz Dönüşümün Öncüleri Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.