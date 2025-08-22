Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Projesi ile İkiz Dönüşümün Öncüleri Yetişiyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen "Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu" programı ile yetişen kursiyerler, bölgesel sanayide ikiz dönüşümün öncüleri olacak.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve projede yer alan kadın mühendislerle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı teması olarak belirlediği "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" çerçevesinde başlatılan proje; OKA koordinasyonunda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle yürütülüyor. Programda yer alan 15 kadın mühendis, Endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında eğitim aldı.

Dört hafta teorik eğitimin ardından 10 hafta saha uygulaması gerçekleştiren kursiyerler, Orta Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren beş firmada dönüşüm projelerine aktif şekilde katıldı. Program devam ederken dört kadın mühendis çeşitli firmalarda istihdam edildi. Projenin ilerleyen aşamalarında kursiyerler, organize sanayi bölgelerinde yapılacak ziyaretlerde yalın üretim bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunacak ve işletmelerin Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizleri (YODA) çalışmalarında görev alacak.

Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu kapsamında edinilen bilgi ve deneyimlerin kalıcı hale gelmesi için kursiyerlere, istihdam sürecinde Samsun Valiliği, OKA, OSB müdürlükleri ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından mentorluk ve yönlendirme desteği sağlanacak. - SAMSUN