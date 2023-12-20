Kadın Sanayiciler Platformu Üyeleri Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak faaliyetlerine devam eden Kadın Sanayiciler Platformu Üyeleri, firma ziyaretlerinde bulundu.

Kadın Sanayiciler Platformun kurucu üyelerinden Merve Sütcü, 2016 yılından kurulan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu tarafından 2024 yılında yürütülecek olan etkinliklerin oluşturulan komiteler tarafından belirlendiğini bildirdi. Sütcü, gerek AOSB'de gerekse diğer lokasyonlarda faaliyetine devam eden işletmelerin faaliyet konuları hakkında bilgi almak ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunabilmek amacıyla firma ziyaretlerine devam edileceğini söyledi. - ADANA