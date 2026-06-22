Kadın Üretici Arıcılıkla 100 Kovana Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Üretici Arıcılıkla 100 Kovana Ulaştı

Kadın Üretici Arıcılıkla 100 Kovana Ulaştı
22.06.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şengül Mercan, 'Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor' projesiyle arıcılık serüvenini büyüttü.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının "Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor" projesi kapsamında eğitim alan kadın üretici Şengül Mercan, 2 kovanla başladığı arıcılık serüveninde kovan sayısını 100'e çıkararak arı sütü üretimine başladı.

Fındıklı Aksu köyünde uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Şengül Mercan, devletin kadın üreticilere sunduğu destekleri üretime dönüştürüyor. Bakanlık tarafından düzenlenen ve bir hafta süren uygulamalı arı sütü eğitimini başarıyla tamamlayan Mercan, arıcılık faaliyetlerini büyüterek aile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

"2 kovan arı ile başladığım yolculukta 100 kovana ulaştık"

Köyündeki işletmesinde kaz, ördek ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra doğal ürünler ve ata tohumu üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Mercan, arıcılığın hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti. Mercan, "3 çocuğum ve eşimle birlikte tarım ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Arıcılık yapıyoruz. Aynı zamanda ata tohumlarının üretimini gerçekleştiriyorum. Doğal ürünler üretiyorum. 2 kovan arı ile başlamış olduğum yolculuğuma eşimin de desteğiyle 100 kovan arıya ulaştık. Şu anda arılarımızın birçoğunu yüksek rakımlara; orman gülü, komar balı (deli bal) veya acı bal üretimi için götürdük. Ormanın yüksek kesimlerinde, çiçek oranının yoğun olduğu bölgede bal yapımındalar" dedi.

"En büyük zenginliğim toprağım ve üretebildiğim her şey"

Çocukluğundan bu yana çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiğini vurgulayan Mercan, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi. Arıcılığa başladıktan sonra hayata ve doğaya bakış açısının değiştiğini belirten Mercan, "Hayata, ormanlara bakış açım bile çok farklı oldu. Yorulduğum anlar oluyor ama arıları kovanın içinde bal yapmış haliyle görünce bütün yorgunluğum geçiyor. Benim en büyük zenginliğim toprağım, hayvanlarım ve üretebildiğim her şey. Köyde yaşamaktan çok mutluyum. Bu orman bu dere bu ağaçların yapraklarının sesleri her şey bana huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

Şengül Mercan, ata tohumlarının korunması ve doğal üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, kadın üreticilere sağlanan desteklerin kırsal kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

Kilosu 60 bin TL

Düzceli üreticiler tarafından üretilen arı sütü oluşturulan soğuk zincir ile saklanırken küçük kavanozlarda gram olarak satılıyor. Kalitesine göre arı sütünün kilosu 60 bin lirayı buluyor. Arı sütü almak isteyenler ise bunu direk arı yetiştiricilerinden temin edebiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Üretici Arıcılıkla 100 Kovana Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:21:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın Üretici Arıcılıkla 100 Kovana Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.