Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Ekonomi

Nişantaşı Eğitim Vakfının ev sahipliğinde, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Toplumlar: Şiddetsiz Bir Geleceğin İnşası" başlıklı program İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'te gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal dönüşümde kadının gücünü vurgulamak amaçlanıyor.

Program, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ve Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal'ın selamlama konuşmalarıyla başlayacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek panellerde, kadınların toplumsal, ekonomik, hukuksal ve kültürel alanlarda karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların aşılmasına yönelik bireysel ve kolektif sorumluluklar ele alınacak. Ek olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet politikalarının, hukuki düzenlemelerin ve bireylerin rollerine dair kapsamlı değerlendirmeler sunulacak.

Politika ve kamusal alanların kadınların güçlendirilmesi üzerindeki etkisi değerlendirileceği birinci panelin ardından, kadınların kamusal alandaki varlığının toplumsal şiddetin önlenmesi ve dönüşüm üzerindeki katkıları ele alınırken, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki altyapının ve devlet politikalarının etkinliği siyasal ve toplumsal boyutlarıyla incelenecek.

Panelin moderatörlüğünü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Özer Yürür üstlenecek. Konuşmacılar arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Toplum Araştırmaları Uygulama Merkezi Başkanı ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, sunucu Esra Erol, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ve MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık yer alacak.

İkinci panelde, kadının toplumsal yaşamın her alanında üstlendiği bireysel ve kolektif roller üzerine yoğunlaşılacak. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, kültürel üretimdeki liderlikleri ve hukuki düzenlemelere katkıları ele alınacak. Ayrıca, şiddeti doğuran toplumsal normlara karşı farkındalık yaratmanın ve çözüm üretmenin yolları tartışılacak.

Panelin moderatörlüğünü Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen yapacak. Konuşmacılar arasında iş insanı ve aktivist Leyla Alaton, sanatçı ve kadın çalışmaları uzmanı Prof. Dr. Mehtap Demir Güven, hukukçu ve televizyon program danışmanı avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özgül Özkan Yavuz ve sanatçı Aydilge Sarp yer alacak.

Etkinlik, müzik dinletisi, kahve molaları ve öğle yemeğiyle katılımcılara bir araya gelme ve fikir alışverişinde bulunma imkanı sunacak. Toplumsal dönüşüme katkı sağlamak ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için bireysel ve kurumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen bu etkinlik, farklı alanlardan değerli katılımcıların katkılarıyla zenginleşecek.

Akademisyenlerden iş dünyası temsilcilerine, siyasetçilerden sanatçılara kadar birçok önemli ismi bir araya getirecek olan etkinlikte, GAP İnşaat İK Direktörü Berna Nalcıoğlu, Arga Consultancy Kurucusu Pelin Argalıoğlu ve Divan Satış Direktörü Berna Öztürk Eksi de konuk olarak yer alacak. Etkinlikte, sanatçı Aydilge müzik dinletisiyle sahne alacak.

Etkinlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bireysel ve kurumsal farkındalık oluşturmayı ve kadının gücünü destekleyerek toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor.