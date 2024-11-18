Kadınlar Geleneksel Kilim Dokumayı Yaşatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar Geleneksel Kilim Dokumayı Yaşatıyor

Kadınlar Geleneksel Kilim Dokumayı Yaşatıyor

Sarıgöl'de kadınlar, azalan sayılara rağmen geleneksel kilim dokumaya devam ediyor.

18.11.2024 11:08
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Yeniköy, Karamanlar, Şeyhdavutlar, Güneydamları mahallelerindeki evlerde sayıları her geçen yıl azalsa da kadınlar geleneksel yöntemlerle sipariş üzerine kilim dokumaya devam ediyor.

Geleneksel Türk kilim motifleri, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kadınların el becerileriyle hayat buluyor. Yeniköy Mahallesinde annesinden öğrendiği kilim dokumasını 30 yıldır devam ettiren Hediye İlhan, ilkokuldan mezun olduktan sonra annesinden öğrendiği dokuma kilimleri yaşatmaya gayret ettiğini söyleyerek, "Ben ilkokuldan çıktıktan sonra evde annemden kilim dokumasını öğrendim. 30 yıldır kilim dokumaktayım. Artık kilim dokuyanların sayıları azaldı. İnce işçilik ve kaba işçilik diye iki türlü kilim dokumaktayız. 11 metrekarelik bir kilimi bir haftada dokuyorum. Artık kilimleri sipariş üzerine yapıyoruz. Tüccarlar kilim malzemlerini veriyorlar bizde sipariş üzerine dokuyoruz. Sadece işçilik ücreti alıyoruz." dedi.

Evlerde dokunan kilimlerin yurt içinde ve dışında tüccarlar tarafından satıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadınlar Geleneksel Kilim Dokumayı Yaşatıyor - Son Dakika

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