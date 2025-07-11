Kadınlar İçin Tarım Eğitimi Projesi Başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Bereketli Topraklar, Marifetli Kadınlar" projesi kapsamında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Bereketli Topraklar, Marifetli Kadınlar" projesi kapsamında eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, kadın üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda, bölgeye özgü tarımsal ürünlerin doğal yöntemlerle işlenmesi, pazarlanması ve markalaşması gibi konularda kadın üreticilere yönelik eğitimler verildi. Kadın girişimciliğinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Altıntaş, projenin bölge ekonomisine ve aile çiftçiliğine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Efeler Marifetli Kadınlar Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında yürütülen proje kapsamında, sofralık ve yağlık zeytin, kırmızı toz biber, taze ve kuru pitaya, incir, kuşkonmaz ve şevketi bostan gibi yerel ürünlerin doğal yollarla işlenerek dayanıklılıklarının artırılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülerek satışa sunulması hedefleniyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yararlanıcısı olduğu proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirilirken, projede yer alan 55 kadın üreticiyle birlikte, hem kadınların gelir düzeylerinin artırılması hem de bölgede güçlü bir kadın kooperatif yapısının oluşturulması amaçlanıyor. Eğitimden üretime, pazarlamadan markalaşmaya kadar birçok alanda desteklenen kadınların bu proje ile birlikte yöresel ürünleri ekonomiye kazandırarak istihdam oluşturması bekleniyor. - AYDIN