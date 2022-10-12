Dondurma artık kışın da tüketilecek - Son Dakika
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Dondurma artık kışın da tüketilecek

12.10.2022 10:36

Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurma, artık kışın da tüketilecek.

Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurma, artık kışın da tüketilecek. Gaziantep'te kadınlar tarafından üretilen kurutulmuş dondurma, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin açtığı Tarım Okulunda dondurmayı kurutarak cips şekline getiren kadın kooperatifleri üyesi kadınlar, teknolojik cihazları kullanarak dondurmaya farklı bir anlayış getiriyor. Dondurmalar özel dolaplarda önce donduruluyor, daha sonra vakumlanarak kurutuluyor. Cips şeklini alan dondurmalar, özel olarak paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yapılan bu işlem sayesinde kurutulmuş dondurma yıllarca bozulmuyor. Yurt dışından da talep alan kadınlar, günlük 200 kilo kurutulmuş dondurma üretiyor.

"Artık çocuklarınıza kışın rahatça dondurma yedirebileceksiniz"

Ezogelin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Pakize Kurt, "Burada kurutulmuş dondurma yapıyoruz. Artık kışın da çocuklarınız dondurma tüketebilir. Donmuş dondurmayı dilimler haline getiriyoruz. Makinalarımızda içindeki suyu aldığımızda kuru cips gibi bir dondurma elde ediyoruz. İnsanları kışın dondurma yemek cezbediyor. Tadan çok beğeniyor. Burası Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan girişimci ve üretim alanı olan bir tesistir. Kadınlarımız burada çalışarak üretiyor. Burada fıstıklı, sade, çilekli ve isteğe göre farklı meyvelerden dondurma yapıyoruz" dedi.

"Hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep alıyoruz"

Kurutulmuş dondurmaya yoğun talep olduğunu ifade eden Kurt, "Şu anda yurt dışından taleplerimiz daha fazla. Hem yurt içi hem de yurt dışına satışlarımız var. Çünkü kurutulmuş dondurma denildiğinde insanlar tadını merak ediyor, bir tereddüt yaşıyorlar. Ancak bir defa alan ikinci defa tekrar sipariş veriyor" şeklinde konuştu.

"600 kilodan 200 kilo elde ediyoruz"

600 kilo dondurmadan 200 kilo kurutulmuş dondurma elde ettiklerinin altını çizen Kurt, "600 kilo dondurmadan 200 kilo kurutulmuş dondurma elde ediyoruz. Burada 7 kadın çalışıyoruz, ürünün yoğunluğuna göre bu sayımız artıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dondurma artık kışın da tüketilecek - Son Dakika

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