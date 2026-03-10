Kadınların Gücü Konya'da Konuşuldu - Son Dakika
10.03.2026 13:58
KSO ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların üretimdeki rolünü ve girişimcilikteki engelleri tartıştı.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 'Üreten Kadın, Güçlenen Gelecek Söyleşisi' gerçekleştirildi. Programda, kadınların üretimdeki rolü, girişimcilikte karşılaştıkları yapısal engeller ve küresel ekonomideki gelişmeler değerlendirildi.

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa'nın ev sahipliğinde, TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş ve kurul üyesi kadınların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, kadınların iş ve sosyal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilirken, ekonomik göstergelere yönelik de istişarelerde bulunuldu. Toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, üreten kadınların Konya'nın ve Türkiye'nin en önemli temsilcileri haline geldiğini belirterek, "Bugün Konya'mızda; iftihar ettiğimiz, hatta Türkiye'ye örnek gösterdiğimiz, kadın makinacılarımız, kadın otomotivcilerimiz, kadın tekstilcilerimiz var. Birçok firmamızın yönetiminde, icra kurullarında, karar mekanizmalarında kadınlar yer alıyor. Ayrıca fabrikalarda üretime doğrudan eli değen kadın çalışanlarımız var. Dolayısıyla kadın girişimcilerimiz, kadın sanayicilerimiz, Konya'da hem sosyal hayatın hem de ekonomik hayatın en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor" dedi.

Konya Sanayi Odası olarak, kadınların girişimcilikte, üretimde ve sanayide daha güçlü şekilde yer almasının, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük bir değer taşıdığına inandıklarını aktaran Özarpa, şöyle devam etti: "Kadının üretimde olduğu bir toplum daha güçlüdür. Kadının girişimci olduğu bir ekonomi daha dinamiktir. Kadının emeğinin değer gördüğü bir gelecek ise çok daha aydınlıktır."

Daha sonra TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Üreten Kadın, Güçlenen Gelecek Söyleşisinde, Kayahan Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sevda Kayhan Yılmaz ve TOBB Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hamide Selçuk, güncel ekonomik gelişmeler ile kadınların iş ve sosyal yaşamdaki rolüne ve karşılaştıkları zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Konya, Son Dakika

