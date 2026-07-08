Kadooğlu TİM Yönetim Kurulu\'na Seçildi

Güneydoğu Anadolu'nun lokomotif sektörlerinden olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Türkiye ihracatının zirvesinde en üst düzeyde temsil edilme hakkı kazandı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi Celal Kadooğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen TİM Olağan Genel Kurulu'nda önce TİM Sektörler Konseyi üyeliğine seçilerek büyük bir başarıya imza atan Kadooğlu'nun, ardından TİM'in yönetim kadrosunda da yer alması, ekonomi kulislerinde ve bölge ihracatçıları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sektörün sesi zirveye taşındı

Celal Kadooğlu'nun TİM Yönetim Kurulu'ndaki yeni görevi, sadece şahsi bir başarı olmanın ötesinde, Güneydoğu Anadolu'nun ve Gaziantep merkezli tarımsal sanayinin Türkiye ekonomisindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Kadooğlu'nun bu kritik göreve getirilmesiyle birlikte, ihracat stratejilerinin belirlendiği en üst karar mekanizmasında doğrudan söz sahibi olacak.

"Bölge ihracatçıları için stratejik bir kazanım"

Ekonomi çevreleri, Kadooğlu'nun yönetim kurulunda yer almasının, bölge ihracatçılarının lojistikten finansmana, ham madde tedariğinden küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına kadar pek çok kronik sorununun Ankara ve İstanbul nezdinde daha hızlı çözüme kavuşmasında stratejik bir rol oynayacağına dikkat çekiyor. Bölgenin tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin zirveye taşınması yönünde bu gelişme, sektör için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. - GAZİANTEP