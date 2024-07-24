Kafes balıkları ile sezon arasını geçiren balıkçılar palamut umuduyla bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kafes balıkları ile sezon arasını geçiren balıkçılar palamut umuduyla bekliyor

Kafes balıkları ile sezon arasını geçiren balıkçılar palamut umuduyla bekliyor

Samsun'da balıkçılar, sezon arasını kafes balıkları satarak geçirirken, palamutun bol olacağı umuduyla yeni av sezonunu bekliyor. Geçen yıl palamut olmazken, bu sene palamutun bol olacağı düşünülüyor.

24.07.2024 14:08
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SAMSUN (İHA) – Kafes balıkları ile sezon arasını geçiren balıkçılar, bu sene bol olmasını umdukları palamudun yolunu gözlemeye başladılar.

Geçen yıl hem satıcısını hem de tüketicisini üzen palamut, Karadeniz'de görülmeye başlandı. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek sezonu açacak balıkçılar, bu av sezonunun palamut sezonu olacağını umarken sezon arasını kafes balıkları satarak geçiren satıcılar da 1 Eylül'den itibaren bolca palamut satmayı hayal ediyor.

Şu anda kafes balıkları satarak sezonu beklediklerini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Havalar sıcak seyrediyor. Balık satışlarımız idare eder seviyede seyrediyor. Somon kilo 90, alabalık 80, levrek 200, çipura 250 ve tatlı su levreği de 100 TL'den satışa sunuluyor. Sıcak havalardan dolayı zaman zaman satışlarda durgunluk oluyor. Vatandaşlar en çok doyurucu ve ucuz olduğu için somonu tercih ediyor. Başka şehirlerde somonun kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Samsun'da ise 90 TL'den vatandaşlar ile buluşturuyoruz" dedi.

"Bu sezon palamudun bol olacağını, hamsinin olmayacağını düşünüyoruz"

Geçen senenin aksine bu sezon palamudun bol olacağını ama hamsinin olmayacağını değerlendirdiklerini belirten Köse, "Yeni sezondan umudumuz palamut. Palamut yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İnşallah bu sezon palamudun bol olacağını ümit ediyoruz. Bol olursa hem bizim hem de vatandaşların da yüzü güler. Geçen yıl hiç palamut olmadı, hamsi bol oldu. Bu sene de palamudun bol olacağını, hamsinin olmayacağını düşünüyoruz. Genelde ya palamut ya da hamsi bol oluyor. 2'sinin de bol olduğu bir sezonu hiç görmedik" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kafes balıkları ile sezon arasını geçiren balıkçılar palamut umuduyla bekliyor - Son Dakika

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