Kağıt ve Baskı Sektöründe İstişare Toplantısı

20.02.2026 11:58
ATO ve ASO, kağıt ve baskı sektörünün sorunlarını ve dijitalleşme süreçlerini ele aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Basın-Yayın Meslek Komitesi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi müşterek istişare toplantısı ATO'da gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda kağıt ve baskı sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacı, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreci başta olmak üzere gündemdeki konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, stratejik olan sektörün eğitim, ticaret, gıda, reklam, tanıtım ve lojistiğin temel taşı niteliğinde olduğunu belirterek, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin işletmenin, 200 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildirdi.

Baran, sektörün ambalaj, karton, oluklu mukavva ve baskılı ürünler başta olmak üzere, dünyada yıllık milyarlarca dolarlık ekonomik hacim ürettiğine değinerek, dijitalleşme sürecinin gazete, dergi ve kitap baskılarını azalttığını, e-ticaretin büyümesiyle ambalaj talebinin arttığını vurguladı. Sektörde faaliyet gösteren firmaların, yüksek katma değerli üretimleriyle, ihracata da katkı sağladığına işaret eden Baran, "ABD, Almanya, Çin, Fransa ve Kanada gibi ülkeler, en fazla basım sanayi ürünü ithal eden ülkeler olarak dünyada öne çıkıyor. Türkiye'nin bu alandaki ihracatı, henüz sınırlı olmakla birlikte, önümüzde önemli bir ihracat potansiyeli bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün, hammaddeye erişimde dışa bağımlılık, artan üretim maliyetleri, finansmana erişim güçlükleri gibi temel sorunları bulunduğuna dikkati çeken Baran, şöyle devam etti:

"Firmalarımızın, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyecek teşvik mekanizmaları güçlendirilmeli, içeride üretilebilecek hammaddelerin yeterli ve kaliteli şekilde üretilmesi sağlanmalı. Basım işlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli teknisyen ve operatör açığının kapatılması, Ankara'da hammaddeye erişimi kolaylaştıracak bölgesel depolama ve lojistik çözümlerin geliştirilmesi ve kümelenme modellerinin hayata geçirilmesi, kayıt dışılıkla ve korsanla mücadele, sektörümüzün gündeminde önemini koruyor."

"Finansmana erişim güçlükleri rekabet gücünü etkiliyor"

ASO Başkanı Seyit Ardıç da kağıt ve ambalaj ekosisteminin, imalat sanayisinin sessiz ama güçlü taşıyıcılarından biri olduğunun altını çizerek, "2024 yılı verilerine göre kağıt ve kağıt ürünleri imalat sanayisinde 3 bin 681 girişim faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2025 yılı itibarıyla kağıt hamuru ve bazlı ürün ihracatımız, 3,4 milyar dolar düzeyinde. Basım sanayisinde ise 12 binin üzerinde girişim ve 60 bin civarında istihdam söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün 300 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiğini anlatan Ardıç, Ankara'nın savunma, havacılık, makine, medikal ve elektronik gibi alanlarda güçlenen sanayi kimliğinin arkasında, ambalaj ve basım kapasitesinin görünmeyen ama vazgeçilmez bir tamamlayıcı rol üstlendiğini bildirdi.

Ardıç, söz konusu ekosistemin dış destinasyonlarla rekabet edip, net döviz kazandırdığını belirterek, bu noktada enerji maliyetleri, hammadde fiyatlarındaki oynaklık ve finansmana erişim güçlüklerinin rekabet gücünü doğrudan etkilediğine işaret etti.

Yeşil dönüşümün tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Ardıç, enerji verimliliği, geri dönüşüm altyapısı ve modernizasyon yatırımlarına erişilebilir finansman sağlanmasının kritik olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

