Kahramankazan'da ata tohumlarından yetiştirilen 500 bin domates fidesi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da ata tohumlarından yetiştirilen 500 bin domates fidesi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı

03.06.2022 16:22
Kahramankazan'da ata tohumlarından yetiştirilen 500 bin domates fidesi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı

İlçelerindeki tarımsal kalkınmanın geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyen Kahramankazan Belediyesi, başlattığı "Ata Tohumu Seferberliği" çerçevesinde serasında ürettiği 500 bin domates fidesini çiftçilere ücretsiz olarak dağıttı.

İlçelerindeki tarımsal kalkınmanın geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyen Kahramankazan Belediyesi, başlattığı "Ata Tohumu Seferberliği" çerçevesinde serasında ürettiği 500 bin domates fidesini çiftçilere ücretsiz olarak dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede yaptığı desteklemelerle çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Belediye son olarak tarımsal kalkınmasının desteklenmesi alanında geliştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. "Ata Tohumu Seferberliği" projesi çerçevesinde ilçede yetişen farklı domates türlerine ait ata tohumları köy köy gezilerek çiftçilerden toplandı. Toplanan bu tohumlar daha sonra belediyenin termal serasında toprakla buluşturuldu. Toprakla buluşturulan ata tohumları bir bebek hassasiyetiyle yetiştirilerek fide haline getirildi. Termal serada yetiştirilen 500 bin ata tohumundan domates fidesi düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Termal serada düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yıldız, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, belediye meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Çiftçiye tam destek

Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçelerindeki çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve tarımsal kalkınmaya önemli destekler verdiklerini söyledi. 2019'dan bu yana çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle 5 milyon domates, biber, salatalık ve patlıcan desteği verdiklerini söyleyen Oğuz, geçtiğimiz günlerde ise yine çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği çekirdeği desteğinde bulunduklarını kaydetti. Belediyelerinin geçtiğimiz yaz döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500'er TL'lik mazot desteğinde bulunduklarını anlatan Oğuz, ayrıca yine çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla makine, ekipman ve gübre desteğinde bulunduklarını söyledi.

"Projemize çiftçi kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi"

Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da ata tohumlarının sürekliliğini sağlamak için bu "Ata Tohumu Seferberliği" projesini hayata geçirdiklerini belirten Oğuz, "Tohum sizden, fide bizden diyerek başlattığımız bu projemize çiftçi kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Ellerindeki çok kıymetli tohumları bizlerle paylaştılar. Biz de termal seramızda bu tohumları toprakla buluşturarak fide haline getirdik. İnşallah hedefimiz önümüzdeki sene 2 milyon ata tohumunu yetiştirerek çiftçilerimize dağıtmak. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız" diye konuştu.

"Gözümüz gibi bakacağız"

Ziraat Odası Başkanı Öztürk ise her zaman çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu ve kendisine önerdikleri projelere her zaman destek verdiğini belirterek, teşekkür etti. Fidelerini alan çiftçiler de 2019'dan bu yana tarımsal kalkınma alanında yapılan destekleme ve uygulamalardan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Atalarımızdan bize kalan bu özel tohumlardan yetiştirilen fidelerimize gözümüz gibi bakacağız. Çok önemli bir uygulama. Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan'da ata tohumlarından yetiştirilen 500 bin domates fidesi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramankazan'da ata tohumlarından yetiştirilen 500 bin domates fidesi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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