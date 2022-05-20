Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

20.05.2022 13:57

Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı 2019'dan bu yana 3 milyon 800 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturan Kahramankazan Belediyesi, bu yıl da 1 milyon 200 bin sebze fidesini daha yüzde 50 hibe oranıyla çiftçilere dağıttı.

Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

ANKARA - 2019'dan bu yana 3 milyon 800 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturan Kahramankazan Belediyesi, bu yıl da 1 milyon 200 bin sebze fidesini daha yüzde 50 hibe oranıyla çiftçilere dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019'da başlattığı sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Geçtiğimiz 3 yılda 3 milyon 800 bin sebze fidesini fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe oranıyla 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıttı. Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 4 ayrı noktada düzenlenen fide dağıtımları törenle gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi'ne fide desteğinden yararlanmak isteyen 600 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda 1 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtıldı. Fidelerini alan çiftçiler bu fideleri tarla, bahçe ve seralarında toprakla buluşturdu. Kahramankazan Belediyesi böylece 2019'dan bu yana çiftçi ve üreticilere 5 milyon sebze fidesi dağıtmış oldu.

"Siz yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız"

Salı Pazarı'nda düzenlenen fide dağıtım törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, belediye meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, son olarak çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği çekirdeği desteğinde bulunduklarını söyledi. 2019, 2020 ve 2021'de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 800 bin sebze fidesi desteği verdiklerini anımsatan Oğuz, yine bu yıl da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi daha dağıttıklarını kaydetti. Oğuz böylece, 2019'dan bu yana çiftçilere 5 milyon sebze fidesi desteğinde bulunduklarını açıkladı. Kahramankazan Belediyesi'nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, "Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Her zaman yanınızdayız. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız" dedi.

Milletvekili İşler de Kahramankazan Belediyesi'nin tarımsal kalkınmaya yönelik başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Başkan Oğuz'u bu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumartesi günü ilçenin domatesiyle ünlü Güvenç Mahallesi'nde fide dağıtımı yapılacak.

Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

YORUMLAR
500
Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı Üniversite öğrencileri çiftçinin arazisine sebze fidelerini dikmesine yardım etti Üniversite öğrencileri çiftçinin arazisine sebze fidelerini dikmesine yardım etti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:34:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement