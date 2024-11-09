Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali'nin temeli atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali'nin temeli atıldı

Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali\'nin temeli atıldı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, güneş enerji santrali temel atma töreninde, "140 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesisle Büyükşehir Belediyemizin enerji giderlerinin yüzde 60'ını karşılayacağız" dedi.

09.11.2024 14:49  Güncelleme: 15:03
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, güneş enerji santrali temel atma töreninde, "140 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesisle Büyükşehir Belediyemizin enerji giderlerinin yüzde 60'ını karşılayacağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından görevi devraldığı günden itibaren altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana, kültür sanattan sosyal yardıma tüm alanlarda Kahramanmaraş'a çok ciddi yatırımlar kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir vaadini daha yerine getiriyor. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansal destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Görgel, "Şehrimiz için büyük önem taşıyan ve geleceğe attığımız güçlü bir adımı temsil eden Kahramanmaraş Güneş Enerjisi Santrali'mizin temel atma töreninde bir aradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, şehrimizin elektrik enerjisi ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılamak için önemli bir adım atıyoruz. Bu aslında belediyecilik anlamında bizim ve şehrimiz için büyük bir dönüşümü simgeliyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yeşil enerjinin artarak devam edeceğini vurgulayan Görgel, "Kahramanmaraş'ta yerel yönetimler tarafından inşa edilen en büyük güneş enerji santrali olacak bu projemizle yeşil enerjide Kahramanmaraş olarak biz de varız diyoruz. İnşallah görev yaptığımız süre içerisinde bu dönüşümü hemşehrilerimize hissettirmeye devam edeceğiz. Bir yandan yeşil enerji yatırımlarımızı artıracak bir yandan da toplu taşıma gibi alanlarda yeşil enerjiyi yaygın hale getireceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta tüm alanlarda yatırımların artarak sürdüğünü belirten ve 140 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek güneş enerji santralinin önemini belirten Görgel, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisinde hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Altyapıdan üstyapıya başlayan ve projelendirme aşamasında olduğumuz çalışmalarımız var. Kahramanmaraş'ımıza verdiğimiz her biz sözü yerine getirme gayreti içerisindeyiz ve inşallah da tüm sözlerimizi bir bir yerine getireceğiz. Bugün temelini attığımız bu yatırım da verdiğimiz sözlerimizden biriydi. Hamdolsun bugün 6 Megavat kurulu güce sahip olacak 140 milyon TL'lik yatırımın temelini atmak nasip oldu" diye konuştu.

Projeyle Büyükşehir Belediyesi'nin enerji giderlerinin yüzde 60'ının karşılanacağı ve yılda 50 milyon TL'ye varan tasarruf sağlanacağını vurgulayan Görgel, "Belediyemizin enerji giderinin yüzde 60'ını karşılayacak bu tesis ile enerji giderlerimizden yılda 50 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olacağız. İnşallah çalışmalarımızı da 150 gün gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, teknik ekibimize ve finans desteği için Kuveyt Kalkınma Fonu'na teşekkür ediyorum. Bugün burada attığımız temelin Kahramanmaraş'ımız için yeni bir başlangıç olduğuna inanıyor, bu önemli yatırımın şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali'nin temeli atıldı - Son Dakika

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