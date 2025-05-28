Kahramanmaraş\'ın Yeşil Nohutu Tezgahlarda

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen ürünlerden yörede nohut firiği olarak bilinen 'yeşil nohut' tezgahlarda yerini aldı.

İlkbaharla birlikte toprakla buluşturulan nohutlar, ürün vermeye başladı. Kahramanmaraş'ta ekilen ve yeşil olarak toplanan nohutlar ise talep gördüğü için pazarlarda da satıldığı belirtildi. Merkez Onikişubat ilçesi sosyete pazarında tarlasından topladığı yeşil nohutu satarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Burhan Karagöz, lezzetli olduğu için bu şekilde tüketen de çok kişinin olduğunu söyledi.

Üretici Burhan Karagöz,"Tarlama ektiğim nohutlar geçim kaynağım oldu. Ben kilo olarak değil de toptan veriyorum. O şekilde 20 TL'ye satışa sunuyorum.Nohut firiğinin bağırsaklara çok iyi geldiği herkes tarafından bilinmekte. Bunun hem firiyi çok lezzetli hem de ateşte közde kavrulup yenmesi çok lezzetli. Pazarda satışlarımız devam ediyor almak isteyenleri buraya bekliyoruz"ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ