Binboğa Dağları'nda bal hasadına başlandı - Son Dakika
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Binboğa Dağları'nda bal hasadına başlandı

11.08.2022 12:28
Binboğa Dağları'nda bal hasadına başlandı

Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağları'na çıkan arıcılar, bal sağımına başladı.

Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağları'na çıkan arıcılar, bal sağımına başladı.

Özellikle ilkbahar aylarında zengin floraya sahip 2 bin 800 rakımlı Binboğa Dağları'nın zirvelerinde üretilen ballar, kekik ve keven benzeri bitkilerin çiçeklerinden elde ediliyor..

Yüzlerine taktıkları özel maskelerle harmanın içine giren arıcılar, duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki arıları uzaklaştırıp petekleri paketleme ve sağıma hazır hale getirmek için çadıra taşıyor.

Balı şişeleyerek çevre il ve ilçelerde toptan ya da perakende satan arıcılar, bu sayede geçimlerini sağlıyor.

Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın arıcılıkta Türkiye'de 10. sırada olduğunu ve 120 bin kovandan yaklaşık 1500 ton bal üretildiğini dile getirdi.

Bölgenin bal sağımı için müsait olduğunu belirten Güzel, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaklaşık 170 çeşit endemik bitkide bal üretilmektedir. Bu bölgede Türkiye'de önde gelen arıcılık faaliyetleri gösterilmektedir. Göçmen arıcılarımız da bu bölgeye rağbet göstermekte. Türkiye'nin her yerinden buraya arıcılarımız gelmektedir. Arı sağımında ise arıların fazla ballarını alıp arı sağım makinalarımızda sağıp satışa hazır hale getiriyoruz."

Arıcı Hacı Söyler de ürettikleri balın oldukça kaliteli olduğunu ifade etti.

Sezonun bereketli geçtiğini anlatan Söyler, " 300 kovan aktif arım var. Sezonun en iyi olduğu sene ortalama kovan başı 10 ila 15 kilo arası bal alıyoruz. Arılarımız keven, kekik ve dağdaki doğal çiçeklerden beslenerek bal üretiyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binboğa Dağları'nda bal hasadına başlandı - Son Dakika

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