Kahramanmaraş\'ta depremzedeler konteyner çarşılarda hayatlarını sürdürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki esnaf, konteyner çarşılarda ekonomiye katkı sağlıyor.
11 ili etkileyen depremlerin ardından ilk sarsıntının merkez üssü Pazarcık'ta, 750 esnafın iş yeri yıkıldı.
Yaraların sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda konteynerlere yerleştirilen esnaf, geçici iş yerlerinde geçimlerini sağlamaya devam ediyor.
Esnaf, ilçe merkezinde rezerv alanı ilan edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yakında yapılmasına başlanacak proje kapsamında teslim edilecek iş yerlerine geçmek için gün sayıyor.
İlçede hizmet veren perdeci Mehmet Kasapbaşı, AA muhabirine, 20 yıldır esnaf olduğunu, depremden sonra zor günler geçirdiklerini söyledi.
Kaymakamlık tarafından tahsis edilen yerde işlerine devam ettiklerini, ilçenin yeniden ayağa kalkması için kendilerinin de işlerinin başında olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Kasapbaşı, şöyle konuştu:
"8 aydır da buradayız. Tekrar eski Pazarcık'ımızı hep beraber ayağa kaldırıp yaşanılabilir güzel bir ilçe haline getireceğiz. Allah devlete zeval vermesin. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bura olmasaydı bitmiş durumdaydık. Böyle bir konteyner çarşı olmasaydı biz bitecektik. Güzel bir proje var deniliyor, esnafın beklediği yer orası. İnşallah oradaki süreç de hızlı olur. Vatandaş en azından bir çarşıya çıktığı zaman alacağı bir şeyi bulabiliyor."
Kuruyemişçi Kemal Coşkun ise devletin dağıttığı konteynerlerle işletmelerinin yeniden başına geçtiklerini, yapılacak yeni çarşılarda da yine hizmet vereceklerini, geleceğe dair umutlarını sürdürdüklerini aktardı.
37 yıldır esnaflık yapan berber Şakir Kasapoğlu da depremden kısa sonra geçici iş yerlerine geçtiklerini belirterek, "Önceki iş yerimde tüm malzemelerim kırılmıştı zaten, dükkanım ağır hasarlıydı. Depremde baya bir zarar gördük ama yine de ayakta durmak için mücadele ediyoruz." dedi.
Depremden hemen sonra zorlu bir süreç yaşadıklarını ancak sıkıntıların giderilmesi için çalışmalara şahit olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Hayata karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu da olmasa nerde dükkan bulacağız. Her taraf yıkılmış. Bütün çarşı gitmiş, çoğu konteyner çarşı olmuş. O yüzden biz de mücadele ettik. Şimdi de hemen hemen her şey yerine oturdu. Esnafların yerleri belli oldu, ayakta kalmaya mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.
30 yıllık kırtasiyeci Ramazan Hasıl ise depremden sonra hayatta oldukları için dua ettiklerini belirterek, işlerinin de yavaş yavaş yoluna girdiğini dile getirdi.
Mart ayından bu yana konteynerde faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Hasıl, şöyle devam etti:
"Allah devletimize zeval vermesin. Burada hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Çok zor oldu ama bu günlere şükrediyoruz. Rabb'imize hamdolsun, canımız sağ. Allah devletimize zeval vermesin dedik. Bir konteyner verdi, buraya bir çarşı kurdu. Pazarcık ilçesinde konutlar yapıldı, kalıcı iş yerleri için rezerv alanı oluşturuldu. İnşallah biz de bu sene iş yerimize geçeceğiz."
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