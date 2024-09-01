Kahramanmaraş'ta Geleneksel Ağustos Fuarı 1 Milyon 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Geleneksel Ağustos Fuarı 1 Milyon 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kahramanmaraş\'ta Geleneksel Ağustos Fuarı 1 Milyon 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kahramanmaraş'ta 20 yıl aranın ardından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, 22 gün boyunca 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı. Fuarda çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlendi.

01.09.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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Kahramanmaraş'ta 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen ve dün gece sonlanan Geleneksel Ağustos Fuarı, 22 gün boyunca 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nın dün gece finali gerçekleştirildi. 9 Ağustos günü büyük bir coşku ve heyecanla açılışı gerçekleştirilen fuarda çeşitli etkinlikler ve konserlerle vatandaşlar depremin etkilerini üzerinden atarken, kurulan stantlarda ise esnaflar yaralarını sardı. 22 gün boyunca süren fuara ise 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Gerçekleştirilen fuarda aynı zamanda 17 konser ve 14 çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği fuar organizasyonu oldu"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Biz yaptığımız işten memnun olduk açıkçası, ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten vatandaşların ilgisini çeken, 1 milyon 100 bin giriş oldu ve açtığımız bugüne kadar bu rakam çok önemli bir rakam. Şehir dışından gelenler, hemşehrilerimiz hep fuara ilgi gösterdi. Güzel ve neşeli, insanların güzel vakit geçirebileceği herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği bir fuar organizasyonu oldu. Esnaflarımız için can suyu olan bir çarşımız o hüviyetteydi" dedi.

"Halkın büyük katılımı var"

Fuarın son gününde ailesi ile alana gelen Halil Zıba ise, "Şimdiki çok güzel, önceden daha küçüktü, alan azdı ama şu an çok güzel ve halkın da büyük bir katılımı var. Son gün olmasına rağmen tıklım tıklım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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