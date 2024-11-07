Kahramanmaraş'ta Güneş Enerji Santrali'nin Temeli Atılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Güneş Enerji Santrali'nin Temeli Atılıyor

Kahramanmaraş\'ta Güneş Enerji Santrali\'nin Temeli Atılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 100 bin metrekarelik alanda inşa edilecek 6 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali'nin temelini yarın atıyor. Proje ile bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanacak, yılda 50 milyon TL tasarruf sağlanacak.

07.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilecek 'Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali'nin temeli yarın atılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir enerji hamlesini daha hayata geçiriyor. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin en büyük 8'inci güneş enerjisi şehri olan Kahramanmaraş'ın sahip olduğu bu potansiyeli değerlendirmek için Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansal destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Enerji Santrali kuruluyor. Pazarcık Karabıyıklı Mahallesi'nde, 100 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak tesis 6 megavat kurulu güce sahip olacak. Yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek törenle dev yatırımın temeli atılacak.

Bölgenin en büyük arazi tipi Güneş Enerji Santralinden birisi olacak projeyle; Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ı karşılanarak enerji giderlerinden aylık 4 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak. 140 milyon TL'lik yatırımla şehre kazandırılacak projeyle; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, karbon emisyon miktarının düşürülmesi, yeşil enerji alanının genişletilmesi, Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının temiz enerji kaynaklarından elde edilerek enerji maliyetlerinin azaltılması ve buradan elde edilecek tasarrufla şehre yeni yatırımların kazandırılması hedefleniyor.

Yeni güneş enerji santralinin Kahramanmaraş'ın geleceği için çok değerli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş'ımız konumu itibariyle çok büyük güneş enerjisi potansiyeline sahip. Bizler de şehrimizin taşımış olduğu bu potansiyeli değerlendirmek için Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansal destekleriyle şehrimize çok ciddi bir arazi tipi güneş enerji santrali kazandırıyoruz. Pazarcık Karabıyıklı Mahallemizde, 100 dönümlük alanda Kahramanmaraş Güneş Enerji Santralimizi hayata geçiriyoruz. Yerel yönetimler tarafından Kahramanmaraş'a kazandırılan en büyük güneş enerji santrali olacak" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilecek projeyle yıllık 50 milyon TL'ye varan enerji tasarrufu sağlanacağını da belirten Başkan Görgel, "Bu projeyle şehrimizi daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz. 140 milyonluk yatırımla inşa edilecek tesiste Büyükşehir Belediyemizin enerji tüketiminin yüzde 60'ı karşılanmış olacak. Bu projeyle yıllık 50 milyon TL'ye varan enerji tasarrufu sağlayacağız. Buradan elde ettiğimiz tasarrufla da inşallah yeni yatırımları şehrimize kazandıracağız. Yarın saat 16.00'da Pazarcık Karabıyıklı Mahallesi'nde gerçekleştireceğimiz törenle de tesisimizin temellerini atacağız. Şehrimiz için son derece önemli olan bu yatırımın temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" cümlelerini kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Güneş Enerji Santrali'nin Temeli Atılıyor - Son Dakika

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