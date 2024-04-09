Kahramanmaraş\'ta Ramazan Bayramı\'nda Çörek Ustaları Gece Mesaisinde

Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çörek siparişlerine yetişmek için yoğun çaba sarf eden ustalar, gece saatlerinde bile mesai yapıyor.
Kahramanmaraş yöresinin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmesi ile biliniyor. Odun ateşinde taş fırınlarda usta eller tarafından yoğrulup pişirilmesi ile sofralara gelen çörekler, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarla buluşması için hazırlanıyor.
Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda pişirilen çörekler, Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık ikram olarak sunulurken, hazmedilmesi, bozulmaması ve tok tutması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı'dan bu yana bir gelenek olan çörek, Kahramanmaraş'ta ise Ramazan Bayramı'nda çokça tüketiliyor.
Vatandaşların taleplerine yetişebilmek için ise gece mesaisi yapan çörek ustaları, ürettikleri çörekleri ise sabah saatlerinde gelen müşterilerine satarken, uzun yıllardır süren geleneksel lezzetin bayram sevince kattığı anlamdan dolayı da oldukça memnun.
Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Kamil Akçöp, "Bayrama Kahramanmaraş'ta biz çörek bayramı deriz. Biz de babamızdan aldığımız bu bayrağı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ustalarımızla 24 saat bayramın sabahına kadar açığız bu şekilde üretim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi günlük taze taze çörek çıkartıyoruz. Talebi iyi maşallah, bugün sıramız da oldu. Ramazan'ın son günü yoğun oluruz. Biz de şimdiden müşterilerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
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