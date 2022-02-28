Kahramanmaraş'ta rekor ihracat - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta rekor ihracat

28.02.2022 10:37
Kahramanmaraş'ta rekor ihracat

Kahramanmaraş'ta "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" sektörü geçen yıl yaptığı 75 bin dolarlık ihracatı yüzde 3 bin 616 büyüterek 2 milyon 822 bin dolara yükseltti.

Kahramanmaraş'ta "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" sektörü geçen yıl yaptığı 75 bin dolarlık ihracatı yüzde 3 bin 616 büyüterek 2 milyon 822 bin dolara yükseltti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta, "çimento cam seramik ve toprak ürünleri, makine ve aksamları, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ve tekstil ve hammaddeleri" sektörleri en çok ihracat yapanlar arasını girdi. Türk tekstilinin önemli bir aktörü olan Kahramanmaraş, küresel dalgalanma ve kırılmalara rağmen üretime devam ediyor.

300 ihracatçı şirketi ile 125 ülkeye ihracat yapan Kahramanmaraş, 'yılda 2 milyar dolar dış ticaret, 2 bin sanayi tesisi, İso İlk 1000'de 26 şirketi, Türkiye metal mutfak eşyalarının yüzde 60'ı, Türkiye kırmızı biber üretiminin yüzde 60'ı, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35'i, Türkiye kağıt üretiminin yüzde 20'si, Türkiye kumaş üretiminin yüzde 10'u, Türkiye çimento üretiminin yüzde 10'u, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 8'ni üretme başarısı ile Türk ekonomisinin 17'nci şehri konumunda bulunuyor.

Ocak ayının en çok ihracat yapan sektörleri

Kahramanmaraş'ta 2022 yılının Ocak ayında en çok ihracat başarısı yakalayan sektör ise çimento cam seramik ve toprak oldu. Sektör geçen yıl 75 bin 93 dolarlık ihracat yaparken bu yıl bu rakam yüzde 3 bin 616 artarak 2 milyon 822 bin 10 dolar oldu.

Makine ve aksamları sektörü geçen yıl ocak ayında 337 bin 43 dolarlık ihracat yaparken bu rakam bu sene ocak ayında yüzde 318 artışla 1 milyon 413 bin 60 dolar oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü geçen yıl 2 milyon 177 bin 36 dolarlık ihracat yaparken bu sene bu rakam yüzde 83'lük bir atışla 4 milyon 2 bin 64 dolar oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü geçen yıl ocak ayında 735 bin 87 dolar ihracat yaparken, bu rakam bu sene yüzde 71 artarak 1 milyon 261 bin 23 dolar oldu.

Tekstil ve hammaddeleri sektörü geçen yıl ocak ayında 62 milyon 177 bin 1 dolar ihracat yaparken bu rakam bu sene yüzde 31'lik bir artışla 81 milyon 730 bin 3 dolar oldu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Seramik, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta rekor ihracat - Son Dakika


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