Kahramanmaraş'ta Tarhana ve Firik Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Tarhana ve Firik Tezgahlarda Yerini Aldı

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden olan Maraş tarhanası ve firik, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte üretimi hızlandı. Tarhana ve firik, dört mevsim tüketilen doyurucu özelliği ve sağlığa faydasıyla bilinirken, çerezlik cips, çorbalık olarak da tercih ediliyor. Ürün, yoğurt, buğday, kekik ve tuz karışımıyla hazırlanıp bir günde elde ediliyor. Tarhana kilogramı 200 liradan satılırken, firik ve tarhana yıl boyunca tüketiliyor.

28.04.2024 19:14
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Kahramanmaraş'ta tarhana ve firik tezgahlarda yerini aldı

Kuru ve yaş olarak hazırlanan ürün dört mevsim tüketiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşen ve Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 'Maraş tarhanası' üretimin başladığı yaz mevsiminde damakları tatlandırıyor.

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Maraş tarhanasında yaz mevsiminin gelmesiyle üretimi hızlandı. Dört mevsim tüketilen doyurucu özelliği ve sağlığa faydası ile bilinen tarhana ve firik tezgahlardaki yerini aldı.

Firik, çerezlik cips, çorbalık olarak kendine has tadı ve aromasıyla damaklara lezzet katan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Yoğurt, buğday, kekik ve tuz karışımı ile hazırlanan ürün bir günde elde ediliyor. Önce yaş olan tarhana firik olarak, kuruyunca ise tarhana olarak tüketiliyor.

Kentteki iş yerlerinde kilogramı 200 liradan satılan tarhana yıl boyunca tüketiliyor.

Esnaf Muhammed Ali Günalan, "Tarhana yoğurt ve dövme ile karışımından elde ediliyor. Makinalar ile serilir iki üç saat güneş altında kuruduktan sonra firik olur. Daha sonra bir gün boyunca kurumaya bırakılınca tarhana olur" dedi.

Müşteri Serdar Kulaklı, "Kahramanmaraş'ta kolay kolay patates cipslerini sevmez. Hem besleyici hem çok faydalı her yere götürüyoruz" ifadesini kullandı.

Esnaf Harun Reşit Özpınar, "Kentimize özgü yöresel lezzet. Sağlığa faydalı çocuk gelişimine faydalı. 6 Şubat depremleri sonrası insanlar birbirleriyle yardımlaşarak devletimizin de desteği ile yaralar sarılıyor. Buğday cipsi olarak adlandırılıyor. Bademli, fıstıklı, biberli, kuru meyvelisi gibi farklı çeşitlerde hazırlanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Tarhana ve Firik Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika

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