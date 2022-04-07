Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat

07.04.2022 15:56
Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat

Kahramanmaraş'tan yılın ilk 3 ayında 402 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'tan yılın ilk 3 ayında 402 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın sanayi ve ticaret kenti olduğunu söyledi.

Mart ayı ihracatının umdukları şekilde gerçekleştiğini dile getiren Balcıoğlu, kentin üreten sanayici iş insanlarına teşekkür etti.

Kentin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 150 milyon dolar oldu. 150 milyon dolar, bizim Cumhuriyet tarihinde bir ayda yaptığımız en yüksek ihracat.. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkese iş insanlarımıza çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ihracatı 2022 ocak-mart döneminde yüzde 26 artışla 402 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla da biz Türkiye sıralamasında ihracatta 16. sırada yerimizi koruyoruz."

YORUMLAR
500
Konya'nın ihracatı ilk çeyrekte 11,1 arttı Konya'nın ihracatı ilk çeyrekte 11,1 arttı

Kahramanmaraş, İhracat, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden alkışlanacak işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement