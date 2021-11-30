Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!

Kısa süre önce 2.5 TL'ye çıkan ekmek fiyatlarında yeni zam baskısı sürerken, 100 gram simit yüzde 30 zamlandı ve 3.5 TL oldu. İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı.

Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla 5 ay daha dayanabileceğini belirtti. Gıda maliyetlerinin dolara endeksli ancak dolardan daha fazla arttığını söyleyen Özdemir, "Dolar yüzde 30 artınca gıda fiyatları yüzde 300 artıyor, bunu görmemiz lazım" dedi. Unun fabrika çıkış fiyatının zammın yapıldığı gün 448 TL olduğunu söyleyen Özdemir, sadece simit değil pogaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirtti.

EKMEĞE YENİ ZAM İSTİYORLAR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise ekmekte de esnafın talebinin karşılanmadığını söyledi ve zam taleplerini tekrarladı. Geçen ay alınan kararla 230 gram ekmeğin 2.50 TL'ye satıldığını hatırlatan Balcı, "Ekmeğin kilosu şu an 12 TL civarında, ama esnafı kurtarması için 14 TL olmalı" dedi.