Kahveci: "4 üretim tesisimiz ile hizmet veriyoruz" - Son Dakika
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Kahveci: "4 üretim tesisimiz ile hizmet veriyoruz"

05.07.2022 16:58
Kahveci: "4 üretim tesisimiz ile hizmet veriyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Teknopanel Genel Merkezinde incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Teknopanel Genel Merkezinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve Müteşebbis Heyet üyeleriyle birlikte Teknopanel'in Mersin'deki Genel Merkezini ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, Genel Müdür Orhan Kahveci'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şirketin 2005 yılında Mersin'de kurulduğu bilgisini veren Kahveci, "Şirketimiz, 123 bin metrekareye ulaşan kurulu alanıyla Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'da bulunan 4 üretim tesisinde ürettiği sandviç panel ve EPS ürünlerinin yerli ve yabancı pazara satışını ve pazarlamasını yapmaktadır. Ürünlerimizin satışını bayilik sistemi üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Türkiye genelinde oluşturduğumuz 150'den fazla yetkili hizmet noktası üzerinden ürünlerimizi iç pazara ulaştırıyoruz. Aynı zamanda bayilerimize projelerinin detaylandırılması ve çözümlerinin üretilmesi gibi gerekli teknik konularda destek sağlıyoruz. 2021 yılı içerisinde 8.8 milyon metrekare sandviç panel, 1.2 milyon metreküp EPS ürünleri üretimini gerçekleştirdik. Toplam üretimimizin yüzde 30'unu ihracat, yüzde 70'ini yurt içi pazar talepleri oluşturuyor. Stratejik noktalarda yer alan üretim tesislerimizden ürün ve hizmetlerimizi Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 102 ülkeye yaptığımız ihracatla ulaştırıyoruz" dedi.

2022 yılı içerisinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan serbest bölgede 15.5 bin metrekaresi kapalı, toplam 54 bin metrekare alan üzerine 16 milyon 250 bin Euro değerindeki yeni yatırımı hizmete sunacaklarını kaydeden Kahveci, "Bu yatırım kararımız ile Balkanlar ve Kuzey Avrupa'daki ihracat faaliyetimizi genişletecek, global pazardaki rekabet gücümüzü artıracağız. İlk yurt dışı fabrikamızda da sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretimini yapacağız. Bu yıl devreye alacağımız EPS üretim hattı ile yıllık 350 bin metreküp, 2023 yılında üretime başlayacak olan sandviç panel hattımızda ise yıllık 3.5 milyon metrekare üretim yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Teknopanel'in üretim ve Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceleyerek faaliyetlerinden dolayı Genel Müdür Kahveci'yi tebrik eden Mersin Valisi Pehlivan, "Ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdamı arttıran tüm yatırımcılarımızın yanındayız" mesajını verdi. - MERSİN

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Vali Pehlivan: 'Yatırımcılarımıza devletimizin sağladığı destekler bundan sonra da devam edecektir' Vali Pehlivan: 'Yatırımcılarımıza devletimizin sağladığı destekler bundan sonra da devam edecektir' Vali Pehlivan: 'İnternet hayatın ayrılmaz bir parçası' Vali Pehlivan: 'İnternet hayatın ayrılmaz bir parçası'
Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Orhan Kahveci, Teknopanel, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahveci: '4 üretim tesisimiz ile hizmet veriyoruz' - Son Dakika

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