Kahvede üçüncü aylık düşüş yaşandı, libresi 2,8720 dolardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahvede üçüncü aylık düşüş yaşandı, libresi 2,8720 dolardan kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kahve fiyatları dolar endeksi ve üretim artışıyla üçüncü ayında da geriledi; libresi ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı. Uzman Zafer Ergezen, yerel para birimlerindeki değer kaybı ve üretim fazlasının satış baskısı yarattığını söyledi.

Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşıdı.

Yıla libresi 3,48 dolardan başlayan kahve fiyatları söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında 2,38 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden yükselişe geçen kahve fiyatları haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı. Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları librede 3,57 dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve fiyatları 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti.

Kahve fiyatları bu aydan sonra tekrar düşüşe geçti. Ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7 ve ekimde yüzde 1,2 değer kaybeden kahvenin libresi ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı.

Böylece kahve fiyatları düşüşünü üçüncü ayına taşıdı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Kahve fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi dolar endeksinin yükselmesidir." dedi.

Dolar endeksinin 103 seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Ergezen, kahvenin ağırlıklı olarak Brezilya ve Vietnam'da üretildiğini ifade etti.

Ergezen, ağırlıklı olarak Brezilya'da arabica, Vietnam'da robusta türü kahvenin üretildiğini bildirdi.

Bu ülkelerde maliyetlerin dolar bazlı olmadığını söyleyen Ergezen, "Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi maliyetleri dolar bazlı aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahvede 4 yıl üst üste görülen üretim açığı tersine dönüyor

Ergezen, "Kahve rekoltesinde 4 yıldır üst üste üretim açığı görüyorduk. Bu sene bu açığın kahve üretim fazlasına dönmesi söz konusu. El Nino etkisiyle rekoltenin azalacağı endişeleri vardı. Ancak Brezilya tarafındaki yoğun üretim, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim burada rekoltenin üretim fazlasına dönmesine yol açıyor. Üretim fazlası olduğu için de burada kahve fiyatlarında yine baskının oluştuğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel büyümede yavaşlama olabileceğine yönelik endişelerin de kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirten Ergezen, şu açıklamalarda bulundu.

"Özellikle ABD ihracatına baktığımız zaman kahve tarafında son zamanların en düşük ihracat rakamına ulaşıldığını görüyoruz. Burada genel anlamda talep tarafında düşüş olduğunu görmemiz mümkün. Geleceğe yönelik beklentiler de burada düşüşe işaret ediyor. ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel büyümede yavaşlama endişeleri, yüksek enflasyon, yüksek faiz, kahve fiyatlarında da aşağı yönlü baskıya neden olan unsurlardan bir tanesi."

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:34:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahvede üçüncü aylık düşüş yaşandı, libresi 2,8720 dolardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android