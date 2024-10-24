Kahverengi Kokarca ile Mücadele Çağrısı

Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadele yöntemlerinin sertleşmesi hususunda adımlar beklediklerini söyledi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Çarşamba Ticaret Borsası Meclisine iadeiziyarette bulundu. Kaymakam Kamil Sağlam, Çarşamba'nın tarımsal ürünlerinde ciddi zarara yol açan kahverengi kokarca zararlısına ilişkin bilgi aldı. Sağlam ile Çarşamba'nın tarımsal üretimi ve fındık ticareti konularına ilişkin istişare eden Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemlerinden kesin sonuçlar alınmazsa önümüzdeki yıllarda Çarşamba için zararın daha da büyüyeceğine dikkat çekerek, "Borsa olarak, ilçemizin, hemşehrilerimizin ve üyelerimizin en büyük gelir kaynaklarından olan başta fındık olmak üzere tüm tarım ürünlerinin karşı karşıya kaldığı kokarca zararlısı ile mücadelede bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mücadelede kullanılan ilaçların faydası görüldüğü gibi Karadeniz Bölgesi'nde ve Çarşambamızda aşağı kesimlerde ilaçlamaların yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Yetkililer tarafından mücadele yöntemlerinin sertleşmesi hususunda adımlar bekliyor, bu konuda istişareye ve desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler için önemli olan Çarşamba'nın geçmişi ve geleceği olan tarım ürünlerini korumaktır. Bunun için çalışmalarımıza her yıl devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Servet Zeren ve Selim Yılmaz, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık, Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin hazır bulundu.

Başkan Yılmaz, Sağlam'a nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN