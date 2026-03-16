Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor
16.03.2026 13:35
Ordu'da 2025-2026'da 330 bin kışlakta ilaçlama hedefleniyor, 190 bin kışlak ilaçlandı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 2025-2026 döneminde 330 bin kışlakta ilaçlama yapılmasının planlandığını, şu ana kadar yaklaşık 190 bin noktada ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Ordu'da fındık ve birçok tarım ürününe ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları birlikleri ve ilgili kurumların desteğiyle 15 Kasım 2025 tarihinde başlatılan ve ilkbahar dönemine kadar devam edecek kışlak mücadelesi kapsamında toplam 330 bin noktanın ilaçlanması hedefleniyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Perşembe ilçesinde bir noktada uygulanan kışlak mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Ay, 15 Kasım'da başlayan kışlak mücadelesinin devam ettiğini belirterek, hava şartlarına bağlı olarak çalışmaların 15 Nisan tarihine kadar süreceğini ifade etti. Sürecin gerekmesi halinde biraz daha uzayabileceğini aktaran Ay, "Kışlak mücadelelerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin edilen alet, ekipman ve ilaçlarla gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan husus, tüm kışlakların ilaçlanmasıdır" dedi.

"15 Kasım'dan itibaren 190 bin kışlak ilaçlandı"

2023-2024 sezonundan itibaren toplam 570 bin kışlakta ilaçlama yapıldığını belirten Ay, 2026 yılı için yaklaşık 330 bin kışlakta ilaçlama hedeflediklerini kaydederek, "15 Kasım 2025 tarihinden bu yana yaklaşık 190 bin civarında kışlak ilaçlandı. 15 Nisan'a kadar bu mücadeleyi tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"İstilacı bir böcek, mücadelede kesinti olmaması gerekiyor"

Kahverengi kokarcanın istilacı bir böcek olduğuna dikkat çeken Ay, tek seferde yaklaşık 200 yumurta bırakarak hızla çoğaldığını söyledi. Mücadelede kesinti olmaması gerektiğini vurgulayan Ay, popülasyonun artıp azalmasının yürütülen mücadeleye bağlı olduğunu ifade ederek, özellikle bayram ve okul tatilleri nedeniyle memlekete dönecek olan çiftçilerin kışlak mücadelesine katılmasının önemli olduğunu belirtti.

"Mücadele çalışmaları ile üreticiler fındıklarını satabilir hale geldi"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise bölgede son 4 yıldır yoğun bir kahverengi kokarca istilası yaşandığını söyledi. Tüm kurumların iş birliği içinde mücadele yürüttüğünü belirten Soydan, "2024 yılında fındıklarımız kahverengi kokarca nedeniyle ciddi zarar gördü. Üreticiler çuvallarla fındıklarını alıp manavları dolaşarak satmaya çalışıyordu. Ancak hasat sonrası yapılan kışlak mücadelesi ve devamındaki çalışmalar sayesinde üreticiler fındığını satabilir hale geldi. Bu mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Soydan, 2025 yılında da hasat sonrası kışlak mücadelesinin yeniden başlatıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, mücadelenin devam etmemesi durumunda bahar aylarında kahverengi kokarca popülasyonunun yeniden artabileceği uyarısında bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
