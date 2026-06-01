Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Trabzon genelinde havaların ısınmasıyla tarımsal üretimde tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde popülasyon takibi, yayılımın önlenmesi ve zararlının etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışma programı uygulanıyor. Bu kapsamda çiftçilere yıl içinde 17 bin feromon tuzak ve kimyasal ilaç dağıtımı gerçekleştirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını, sıcaklık artışıyla zararlının kışlaklardan çıkışa geçtiğini söyledi.

Üreticilere aynı zamanda sprey ilaç dağıtımı da yapıldığını belirten Kaplan, "Bu ilaçlama modelini bizim ilaçlamamızın dışında gerçekleştirdik. Şu anda da 17 bin feromon tuzak dağıtacağız. Feromon tuzaklar, 'cezbet-öldür' yöntemiyle tüm bahçeyi ilaçlamadan sadece bir ağacın üzerine toplanan kokarcayı yok etmeyi amaçlıyor. Diğer bir mücadele şeklimiz ise kokarcanın en yoğun olduğu 5 bin dekar alanda kurumumuz, kimyasal ilaçlama yapacak. İlçe müdürlükleriyle beraber bu faaliyeti gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, zararlının üremesini engellemek amacıyla biyolojik mücadeleye de ağırlık verildiğine işaret etti.

Bu kapsamda geçen yıl kahverengi kokarcanın yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak çoğalmasını durduran 73 bin samuray arısının doğaya salındığını anlatan Kaplan, 2026'da bu rakamın yüzde 50 artırılacağı bilgisini paylaştı.

Alan taraması ve inceleme yapmak amacıyla uygulanan sürvey çalışmalarının da süreç içinde kullanıldığını dile getiren Kaplan, "Bununla ilgili haftalık İl Müdürlüğümüzde toplantı yapıyoruz. Çok yoğun görülen yerlerdeki bahçelerde kimyasal mücadeleyle ilgili çiftçilerimizi uyaracağız." dedi.

"Her türlü baskılama yöntemini uygulamak zorundayız"

Zararlıyla mücadelenin uzun soluklu süreç gerektirdiğinin altını çizen Kaplan, küresel ölçekteki duruma da dikkati çekti.

Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadelede azalma var ama dünyadaki sürecine bakmak lazım. 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette gözükürken 2026'da 46 eyalete yayılmış durumda yani bu kokarcayla mücadele, kolay bir mücadele değil ama biz her türlü baskılama yöntemini uygulamak zorundayız. Zor bir mücadele ama çalışmak zorundayız. Bu ve önümüzdeki sene 'Kokarca belasından kurtulacağız' demek, büyük bir hayal olur. Ne kadar ürünümüze az zarar verir, ne kadar kokarcanın üremesini baskılarsak o kadar başarılı olacağız. Tabii en sonunda da biyolojik dengede, doğada samuray arısı tam olarak yaygınlaştığında kokarca belasından inşallah ülkemizi kurtaracağız."

Geçen yıl fındık rekoltesini olumsuz etkileyen en temel faktörün don olayları olduğunu belirten Kaplan, "33 bin tonluk bir rekolte çıktı ortaya. Sadece Trabzon'da değil tüm Türkiye'de, tüm meyve çeşitlerinde yaşadığımız bir sıkıntıydı. Fındık kabuğu sertleşince kokarca, fındığımıza çok fazla zarar veremedi. Geçen sene yaşadığımız en büyük sorun dondu. Bu sene donla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Geçen seneden daha iyi verim alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaplan, kokarcayla mücadelenin yanı sıra havaların ısınmasıyla fındık bahçelerinde külleme hastalığı belirtilerinin de görülmeye başlandığını, üreticilerin bahçelerindeki ilaçlama çalışmalarını aksatmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.