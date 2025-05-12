Kaiyi Auto'dan Yeni Strateji Açıklaması

Kaiyi Auto, Küresel İş Konferansı'nda 'Küresel Pazarda Yeni Gelişme Stratejisi'ni açıkladı.

Kaiyi Auto 28 Nisan'da Küresel İş Konferansını gerçekleştirdi. "Geleceğe yelken aç" temasıyla Çin'in Yibin kentinde düzenlenen etkinlik, 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 200 distribütörü bir araya getirdi. Şirket, küresel pazar için yeni stratejisini açıkladı.

Konferans sırasında Kaiyi Auto Yönetim Kurulu Başkanı Jia Yaquan, konuşmasında şirketin beş yıllık uluslararasılaşma stratejisini özetledi.

Kaiyi Auto Genel Müdür Yardımcısı Hu Jun ise "Kaiyi Auto, yıllık üretim ve satış hacmini 60 binden 500 bine çıkarma hedefini gerçekleştirmek için '55511' planına sadık kalmalı, ana işine odaklanmalı, marka imajını güçlendirmeli ve uzun vadeli gelişime kendini adamalıdır" dedi.

Kaiyi Auto Genel Müdür Yardımcısı Jiang Sheng, Kaiyi Auto'nun önümüzdeki beş yıl içinde beş yeni model piyasaya süreceğini ve mevcut modelleri güncelleyeceğini söyledi.

Kaiyi Auto Uluslararası Ticaret Şirketi Genel Müdürü Han Ren "Önümüzdeki beş yıl hızlı bir genişleme, yenilikçilik ve ortak başarı dönemi olacak" dedi. - İSTANBUL